"Želim, još jednom, da čestitam našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi. Ova pobeda pokazala je nepokolebljivo jedinstvo i snagu srpskog naroda uprkos napadima na Srpsku listu kako od strane Prištine, jednako tako i od strane pojedinaca i političkih grupa iz centralne Srbije", napisala je Brnabić na mreži Iks.

Rezultati su ubedljivi i govore sve, dodala je.

- U odnosu na Rašića, Srpska lista je pobedila 10:0 u srpskim sredinama i dobila više glasova nego na prethodnim izborima. Sve ostalo je Kurtijev očajnički način da pomogne Rašiću, time pomažući sebi, lažiranjem glasova za Rašića u opstinama i gradovima gde već 35 godina nema Srba, jer su bili žrtve nehumanog progona i etničkog čišćenja. O takvom izbornom inženjeringu od strane Kurtija je izlišno govoriti. On je jasan i za svaku osudu. Naš narod na KiM je rekao ko je njihov predstavnik. I to je jedina relevantna tema. Čestitam im na hrabrosti, upornosti i jedinstvu. Živela Srbija!

Podsetimo, prema preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40 odsto biračkih mesta, na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92 odsto, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka na KiM - Srpska lista (SL) osvojila je 6,17 odsto, odnosno 42.761 glas.

Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova (DPK) sa 21,06 odsto, odnosno 145.856 glasova, a na trećem Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,61 odsto, odnosno 121.976 glasova, objavljeno je na sajtu CIK-a.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) osvojila je 7,18 odsto, odnosno 49.705 glasova.

Prema ovim rezultatima, stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,76 odsto ili 5.232 glasa, a značajan broj glasova osvojila je u albanskim sredinama kao što su Prizren, Đakovica, Suva Reka.

Izlaznost na izborima u nedelju bila je 36,88 odsto, a najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama.

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