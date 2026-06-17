Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini završila je prebrojavanje glasova sa svih biračkih mesta sa izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna, a prema tim rezultatima vodi Pokret Samoopredeljenje koji je osvojio 47,13 odsto, odnosno 382.865 glasova, što je 53 mandata, dok je najjača srpska stranka na KiM - Srpska lista (SL) osvojila 5,40 odsto, odnosno 43.835 glasova, što je, kako je navedeno na sajtu CIK-a, devet mandata od 10 zagarantovanih Srbima.

Druga po broju osvojenih glasova je Demokratska partija Kosova (DPK), koja ima19,44 odsto ili 157.893 glasa, osnosno 22 mandata, a treći je Demokratski savez Kosova (DSK) sa 16,69 odsto ili 135.559 glasova, što je 18 mandata.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) osvojila je 6,74 odsto, odnosno 54.731 glas i sedam mandata.

Stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je, prema podacima CIK-a, 0,67 odsto, odnosno 5.446 glasova i jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba.

Podaci pokazuju da je stranka Za slobodu pravdu i opstanak u srpskim sredinama osvojila 3.034 glasa, a da je ostale glasove osvojila u sredinama gde Srba nema.

Rašićeva stranka je tako u Đakovici osvojila 83 glasa, u Suvoj Reci 30 glasova, u Mamuši 27, a u Prizrenu čak 435 glasova.

Srpska lista i Beograd su istakli da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, ali da je, kao i na prethodnim izborima, na delu politički inženjering Prištine i da se ponovo krade mandat srpskom narodu i poklanja Rašiću.

Portparol CIK-a Valjmir Eljezi izjavio je da će CIK, ako u roku od 48 sati ne bude žalbi u vezi sa prebrojavanjem glasova, objaviti konačne rezultate, a da će, ako bude žalbi, CIK sačekati donošenje odluka nadležnih institucija i tek tada objaviti konačne rezultate.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 predsedstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, a za 100 poslaničkih mesta se nadmeću stranke Albanaca.

(Tanjug)