Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu da Srbija mora da završi preporuke Venecijanske komisije i ispuni preostale obaveze na evropskom putu, ističući da bi nakon toga proces otvaranja novih klastera mogao da bude značajno ubrzan.

Govoreći o razgovorima koje je imao sa evropskim zvaničnicima tokom Samita EU – Zapadni Balkan, Vučić je naveo da je bilo reči o zakonima koje Srbija treba da usvoji, kao i o daljim reformama koje se očekuju od naše zemlje.

– Mi moramo da završimo preporuke Venecijanske komisije – rekao je Vučić.

Govorio i o REM-u

Predsednik Srbije istakao je da postoje određena pitanja oko pojedinih zakonskih rešenja, za koja smatra da nisu dovoljno jasno objašnjena.

– Za jedan od tih zakona sam im rekao da uopšte ne razumem šta je smisao zakona, i bili biste na mojoj strani kada bih vam rekao. I treba da vidimo šta ćemo uraditi sa REM-om. To bi bio Klaster 3, i onda bi išlo ostalo po ubrzanoj proceduri – kazao je predsednik.

Prema njegovim rečima, upravo završetak tih obaveza predstavlja važan korak za nastavak evropskih integracija Srbije.

"Pitali su me samo jedno"

Vučić je otkrio i kakvo pitanje najčešće dobija od evropskih sagovornika.

– I naravno, pitali su me: "Aleksandre, mi se dugo znamo, ti nam reci da li si za Evropu". To je suštinski sve – rekao je predsednik Srbije.

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju jer, kako je naveo, upravo se na to svodi najveći deo političkih razgovora o budućem odnosu Srbije i Evropske unije.

Samit u Tivtu

U Tivtu se danas održava Samit EU – Zapadni Balkan, koji okuplja lidere regiona, predstavnike Evropske unije i međunarodne zvaničnike.

Glavne teme razgovora odnose se na evropske integracije, regionalnu saradnju, ekonomski razvoj i bezbednosne izazove sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana.

Srbiju na ovom skupu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji tokom dana ima niz bilateralnih susreta sa evropskim liderima.