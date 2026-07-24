Svako spuštanje mreže u more nosi dozu neizvesnosti, jer niko ne može sa sigurnošću da zna šta će se naći u ulovu. Upravo jedan takav nesvakidašnji trenutak zabeležen je nedaleko od obale Budve, gde su ribari među uobičajenim ulovom pronašli mladunče ajkule.

Prizor je iznenadio sve koji su se našli na brodu, ali ne i iskusne ribare. Dok bi većina ljudi na prvi pogled pomislila da je reč o neobičnoj ribi, oni su odmah prepoznali da se radi o mladoj ajkuli. Bez panike i nepotrebnog rizika, jedan od njih pažljivo je golim rukama izvadio životinju iz mreže.

Nakon što su kratko zabeležili ovaj neobičan susret kamerom, doneli su odluku koja je naišla na veliko odobravanje javnosti. Mladunče su bezbedno vratili u more, omogućivši mu da nastavi život u svom prirodnom staništu.

Snimak ovog događaja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama. Korisnici su pohvalili prisebnost i odgovornost ribara, ističući da upravo ovakvi postupci doprinose očuvanju morskog sveta i podizanju svesti o zaštiti prirode.

Prema mišljenju pojedinih poznavalaca morskog sveta, na snimku se najverovatnije nalazi pešikan, mala vrsta ajkule koja nastanjuje Jadransko more. Ove ajkule hrane se sitnim ribama, rakovima, lignjama i drugim morskim organizmima, uglavnom borave pri dnu mora i izbegavaju kontakt sa ljudima.

Stručnjaci podsećaju da u Jadranu živi više od 30 vrsta ajkula, ali da je većina potpuno bezopasna za čoveka. Mnoge od njih upravo u ovom moru donose mladunce na svet, zbog čega se mlade jedinke često slučajno nađu u ribarskim mrežama.

Kada prepoznaju da nije reč o ciljanom ulovu, savesni ribari ih oslobađaju i vraćaju u more. Takvi postupci imaju veliki značaj za očuvanje prirodne ravnoteže i opstanak brojnih vrsta koje nastanjuju Jadransko more.