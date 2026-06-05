Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Pančevu, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su B. A. (1986) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo.

Sumnja se da je od 2023. do 2026. godine, uz upotrebu vatrenog oružja, iz prodavnica dva trgovinska lanca u Beogradu otuđio više od 1,7 miliona dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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