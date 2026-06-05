Najavio je i veliku vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, tokom koje će javnosti biti predstavljeno novo naoružanje i vojna oprema.

„Dan je uspešan za nas. Verujem da su neki dani u međuvremenu bili uspešni, nego da ja vas obradujem, vi njih obradujete.

Zakazali su miting u Kraljevu za, ne znam koji dan, ali vidim da je posle Vidovdana. Mi ćemo gledati da im pre Vidovdana otvorimo auto-put, da mogu da uzvikuju parole protiv mene, ali da lepo auto-putem dođu od Kraljeva.

Sve ono što nikada u životu nisu sanjali, da otvorimo taj pun profil auto-puta do Kraljeva. Ja mislim da je to velika stvar, da je to ogromna stvar za našu zemlju, da dođemo uskoro do 1.300 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. To je ogroman uspeh za Srbiju.

Mi ćemo na Vidovdan imati i veliku vežbu na Pasuljanskim livadama, gde ćemo da pokažemo novo oružje, naoružanje i sve drugo. Ja mislim da se ljudi raduju tome. Ljudi vole uspeh svoje zemlje.

Ja se uvek radujem kada naša zemlja napreduje po bilo kom pitanju, zato sam siguran da se i oni raduju. A to što su sebe... To govori o njima, ne o nama, a čak ni o ljudima koje su danas pokušali da kritikuju.“