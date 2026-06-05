Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Tivta, gde učestvuje na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, govoreći o regionalnim odnosima, bezbednosnim izazovima, evropskim integracijama, odnosima sa Crnom Gorom i političkim napadima kojima je, kako kaže, godinama izložen.

Na početku obraćanja Vučić je istakao da je već razgovarao sa grčkim premijerom Kirjakosom Micotakisom, sa kojim je razmatrao nove projekte između Srbije i Grčke.

Kako je naveo, među najvažnijim temama bili su izgradnja gasovoda preko Severne Makedonije, energetsko povezivanje regiona i evropski put Srbije. Dodao je da očekuje podršku Atine na evropskom putu naše zemlje, kao i da ga tokom samita očekuju sastanci sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, Emanuelom Makronom i drugim evropskim liderima.

Govoreći o bezbednosnim upozorenjima i informacijama koje su prethodnih dana izazvale veliku pažnju javnosti, predsednik je rekao da ne vidi ništa novo u činjenici da se vođe kriminalnih klanova nalaze na teritoriji Crne Gore, podsećajući da su takve informacije i ranije postojale u predmetima i komunikacijama koje su bile dostupne istražnim organima.

Osvrćući se na višegodišnje političke i medijske napade na njega, Vučić je ocenio da se protiv njega u delu crnogorske javnosti i medija vodi kontinuirana kampanja.

Podsetio je na brojne afere koje su, kako tvrdi, godinama dominirale medijskim prostorom, a potom nestajale bez epiloga, navodeći da se uvek iznova pojavljuju nove optužbe.

Ipak, istakao je da se tokom boravka u Tivtu susreo sa potpuno drugačijim odnosom običnih građana.

Kako je rekao, veliki broj ljudi ga je dočekao srdačno, a posebno je izdvojio pozdrave građana koji su mu prilazili rečima: „Pomaže Bog, gospodine Vučiću“.

Govoreći o grupi državljana Srbije koji su vraćeni sa aerodroma u Tivtu, predsednik je rekao da među njima nije bilo osoba koje bi predstavljale bezbednosni rizik.

Naglasio je da nisu pronađeni nikakvo oružje, opasni predmeti niti bilo šta što bi ukazivalo na kriminalne aktivnosti.

Prema njegovim rečima, radilo se uglavnom o aktivistima koji su želeli da pruže podršku i okače transparente, dok je samo mali broj njih imao bilo kakav kontakt sa pravosudnim organima.

Vučić je ocenio da je u pitanju bila pogrešna politička procena ljudi iz njegovog okruženja i poručio da odgovornost za takvu odluku preuzima na sebe.

Istovremeno je pozvao državne organe Srbije da ne odgovaraju recipročnim merama prema građanima Crne Gore.

Naglasio je da Srbija ne sme da zatvara vrata ljudima iz Crne Gore i da će nastaviti da ih dočekuje kao braću i prijatelje.

Predsednik je poručio da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, ali da neće odustati od svojih nacionalnih i državnih stavova.

Istakao je da neće prihvatiti, kako je rekao, istorijske falsifikate, niti promeniti stav o Kosovu i Metohiji.

Dodao je da Srbija nikada nije otimala teritoriju Crne Gore i da veruje da dve države moraju više da razgovaraju i da pronađu način za prevazilaženje političkih nesuglasica.

Najavio je i da će do kraja godine uputiti poziv predsedniku Crne Gore da poseti Beograd.

Govoreći o ekonomskim rezultatima Srbije, Vučić je istakao da je Srbija danas vodeća ekonomija Zapadnog Balkana i da učestvuje sa čak 57,1 odsto u ukupnom izvozu regiona prema Evropskoj uniji.

Naglasio je da je Evropska unija najvažniji trgovinski partner Srbije, ali i da je Srbija postala važan partner Evropi.

Podsetio je da je Srbija pre desetak godina značajno zaostajala za Crnom Gorom po prosečnim primanjima, dok je danas, kako je rekao, situacija potpuno drugačija, uz niži javni dug i snažnije ekonomske pokazatelje.

Na pitanja crnogorskih novinara o navodnim računima, nekretninama i imovini u Crnoj Gori, Vučić je odgovorio da nema nikakve skrivene račune, brodove ili vile, ocenjujući da se protiv njega vodi kampanja zasnovana na kriminalizaciji, relativizaciji rezultata i dehumanizaciji.

Poručio je da nikada nije tužio političke protivnike i medije zbog napada na njega, ali da ne može da prihvati optužbe zasnovane na glasinama i neproverenim tvrdnjama.

Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je rekao da bi čestitao Crnoj Gori ukoliko pre Srbije postane članica Evropske unije.

Naglasio je da mu je važnije da Srbija ima veće plate i penzije, snažnu ekonomiju, stabilne javne finansije i sposobnost da samostalno štiti svoje interese.

Na kraju obraćanja predsednik je poručio da će Srbija, bez obzira na političke napade i, kako je rekao, hibridni rat koji deo podgoričkog establišmenta i pojedini mediji vode protiv nje, nastaviti da gradi najbolje moguće odnose sa građanima Crne Gore.

„Uvek ćemo se truditi da gradimo odnose sa našom braćom iz Crne Gore“, poručio je Vučić iz Tivta.