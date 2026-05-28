Blokaderi nasilnici su sinoć u Novom Sadu pretukli dvojicu članova i aktivista SNS-a Miroslava Stojiljkovića i Stefana Stanojevića.

Povodom novog napada na članove SNS oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević koji je istakao da su Stojiljković i Stanojević krvnički pretučeni.

- Kasno sinoć u Novom Sadu, na Novom naselju, u ulici Kaće Dejanović i Braće Dronjak, koji su u tom delu Novog naselja, mučki i kukavički su napadnuta dvojica naših članova i aktivista, Miroslav i Stefan. Napali su ih blokaderski banditi, kukavice, bitange, nasilnici i još jednom pokazali pravo lice blokaderskog pokreta, na šta bi ličili i grad Novi Sad, a i cela Srbija kada bi oni odlučivali o nama, kada bi odlučivali o svim građanima Srbije.

Vučević ističe da blokaderi nemoćni da kažu jednu reč, jednu rečenicu o svom političkom programu, nekoj ideji, nekom cilju, programu, viziji i razmišljanju ponovo su pokazali svoje najgore lice, nepatvoreno nasilje.

- Teško su nam povredili momke. Ja im želim što pre da se oporave, Miroslavu i Stefanu. Želim svako dobro njihovim porodicama. Zahvalan sam im na borbi za Srbiju, na borbi za naš Novi Sad. A verujem da će nadležni vrlo brzo pronaći ove krvinke i kukavice, a da ćemo videti da i tužilaštvo i sud jednako primenjuju zakon, kao što primenjuju i u slučaju onih koji nisu u blokaderskom pokretu - rekao je Vučević.

- Niko neće zaustaviti Srbiju, jer je Srbija jedna jedina i Srbija pobeđuje - istakao je lider SNS-a.

Gradski odbor SNS iz Novog Sada otkrio je detalje napada, kao i da Stanojević ima dvostruki prelom ramena.

''Još jednom je potvrđeno da je brutalno nasilje nad neistomišljenicima jedini program blokadera. Sinoć je grupa nepoznatih počinilaca, u Novom Sadu, u naselju Bistrica, mučki napala i monstruozno pretukla naša dva člana - Miroslava Stojiljkovića, predsednika Mesnog odbora SNS-a Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Nakon što su nasilnici pobegli, pozvali su policiju i hitnu pomoć. Prevezeni su u Urgentni centar. Stojiljkoviću je detektovano više kontuzija na telu, a Stefanović ima dvostruki prelom ramena'', piše u saopštenju.

Oni navode da je napad direktna posledica politike podela, tenzija i nasilja, koju već skoro 18 meseci sprovode blokaderi nad svima koji ne misle kao oni.

''Vandalski napad na naše članove, predstavlja direktan nastavak politike nasilja koju smo videli i 23. maja u Beogradu, nakon protesta na Slaviji, kada su blokaderi divljački napadali policiju i izazivali haos i nerede. Zahtevamo od policije da u što kraćem roku pronađe nasilnike koji su napali i povredili članove Srpske napredne stranke na Bistrici, i da ih izvedu pred lice pravde. Očigledno je da su noćno nasilje, pesnice, šipke i polomljena ramena glavni i jedini stubovi blokaderske politike, ali ih radi dobrobiti Novog Sada i Srbije molimo da demokratski dijalog prihvate kao jedini ispravan način za vođenje politike. Кao fundamentalni element demokratije. I građani ne treba da imaju nedomica. Ovako bi izgledala njihova Srbija'', zaključuju u saopštenju.