Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na Odluku Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi pisanja „Vijesti“, predstavlja stadijum bruke crnogorskog sudstva.

-Da li će Evropska unija i nakon ove presude tretirati crnogorsko sudstvo kao nezavisno? Ili se presude protiv predsednikovog brata Andreja, jednostavno podrazumevaju? Baš zato što je reč o predsednikovom bratu.Navikli smo na to. Tretiraćemo ovakav odnos kako i dolikuje. Ali nam bajke o nezavisnom sudstvu u zemlji koja se hvali da će uskoro postati članica EU, niko neće pričati - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Podsetimo, odluka Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi laži, izmišljene konstrukcije i svakodnevno targetiranje od tablodnih i reketaških „Vijesti" , predstavlja poslednji stadijum zastiđa crnogorskog sudstva.