Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na ponašanje blokadera, poručivši da ih „uopšte nije briga za bele čiope“, već da, kako tvrdi, pokušavaju da svaku situaciju iskoriste za nove incidente i nasilje na ulicama.

Brnabićeva je u objavi na društvenoj mreži Iks navela da su blokaderi pokazali licemerje i da im zaštita životinja nije stvarni motiv.

– Ako mogu da je iskoriste, iskoristiće je. Ako ne mogu, neće ni znati da postoji, kao što ni za ove čiope nisu znali dok nisu uvideli šansu da ih politički iskoriste – napisala je Brnabićeva.

Ona je podsetila na prethodne incidente i optužila blokadere da su poslednjih dana izazivali nasilje na ulicama.

– Ti isti, puni empatije prema ptićima, juče su tukli ljude motkama, pre šest dana pokušavali da zapale policajce, rušili grad i palili kontejnere, ali danas im je baš stalo do belih čiopa – navela je predsednica parlamenta.

Brnabićeva tvrdi da se isti ljudi nisu okupljali u tolikom broju kada se tražila pravda za stradalu studentkinju Filozofskog fakulteta, ali da su se sada „odjednom uznemirili“ zbog ptića.

– Ne nisu, nego im je ponovo stalo do nasilja. I to su pokazali i ovim videom – poručila je.

Kako je istakla, nadležne institucije su već reagovale i problem je rešen.

– Znaju oni da je reagovalo Ministarstvo zaštite životne sredine, znaju da su ptići nahranjeni i zbrinuti, znaju da se bilbord skida u 19 časova, ali je sve to za njih nebitno. Bitno je jedino nasilje i to bezumno nasilje bez ikakvog smisla i svrhe osim da pokažu koliko su bahati – napisala je Brnabićeva.

Dodala je da blokadere zapravo ne zanimaju ni ptice ni zaštita životne sredine.

– Da su ih zanimale čiope, pohvalili bi ministarstvo koje je reagovalo i zahvalili ljudima koji su se pobrinuli za ptiće. Ali ne – važno je da se lomi, cepa, blokira ulica i pravi haos – navela je ona.

Predsednica parlamenta zaključila je da je ovim događajem još jednom pokazana razlika između države i blokadera.

– Mi smo rešili problem i pobrinuli se za ptice bez pompe i hvalisanja, a oni su pravili haos i ponovo promovisali nasilje. I tako svaki dan – poručila je Ana Brnabić.