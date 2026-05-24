Čovek iz Osla postao je viralan nakon što je pretvorio balkon svoje kuće u improvizovano mesto za prodaju pice.

Počeo je sa malom i eksperimentalnom idejom, ali se ubrzo ona brzo pretvorila u neočekivani uspeh. Sada čovek navodno prima oko 70 porudžbina u roku od samo 90 minuta. Čovek je počeo da pravi i prodaje sveže napravljene pice direktno sa balkona svoje kuće.

Njegova ideja je odmah privukla pažnju ljudi u njegovom krau, koji su bili fascinirani idejom naručivanja hrane od kuće umesto iz restorana. Priča o pici sa balkona brzo se proširila, i u kratkom vremenskom periodu, interesovanje se pretvorilo u pravu potražnju, a porudžbine su počele brzo da stižu.

Ono što je počelo kao ležeran i zabavan eksperiment uskoro se pretvorilo u iznenađujuće prometnu mini uslugu dostave brze hrane.



Savršeno nazvana PizzaFromBalcony radi već dve godine, ali je dobila na zamahu na društvenim mrežama ovog aprila. Prodavnica prodaje picu pečenu na kamenu iz sopstvene male peći za picu, ali samo određenim danima. Uvek su aktivni na svojim društvenim mrežama kako bi objavili kada će ljudi sledeći put imati priliku da uzmu pice.

Pice sa balkona nisu skupe i predstavljaju primer kako društvene mreže mogu pretvoriti ideje u lokalne senzacije. Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su ovaj trud i nazvali ga pametnim i kreativnim pristupom pokretanju nečeg novog bez velikih ulaganja.

Ono što priču čini još zanimljivijom jeste to što on priprema, prodaje i dostavlja pice direktno sa svog balkona, spuštajući porudžbine kupcima ispod pomoću konopca.