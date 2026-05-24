Takozvani "vidovnjak", Krejg Hamilton-Parker, poznat kao „Prorok propasti“, podelio je svoje "predviđanje" podovodom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, kao i situacije oko Grenlandam prenosi britanski Dejli star (Daily Star)

Treći predsednički mandat za Donalda Trampa

Na pitanje o mogućnosti da se Donald Tramp kandiduje za treći ili potencijalno četvrti predsednički mandart, Parker upozorava je da bi predstojeći američki izbori mogli da se poklope sa (navodnim) svetskim vanrednim situacijama koje bi mogle da učine konvencionalne ustavne procedure neupotrebljivim, prenosi britanski medij.

„Da ponovim ono što sam rekao tada, osećao sam da će doći do nekog velikog globalnog sukoba, koji bi verovatno uključivao Tajvan“, pojasnio je Parker.

„Gledajući sada, to bi mogao biti bilo koji globalni sukob. Znam da su mnogi ljudi kritikovali ovo, govoreći da ne možete imati treći mandat jer je to zapisano u Ustavu - ali ko zna? Stvari su se toliko promenile u svetu.“

On je ukazao na nedavne međunarodne događaje kao primere kako su neverovatne situacije postale stvarnost. „Ko bi zamislio mogućnost invazije na Grenland ili otmice lidera neke zemlje, kao što se dogodilo u Venecueli? Svet se brzo menja“, izjavio je on.

Parker očekuje da bi vanredna ovlašćenja mogla biti doneta 2026. godine, što bi potencijalno omogućilo Trampu da ostane na vlasti ako se globalna situacija smatra previše opasnom za redovne izbore. „Nešto će se dogoditi što će preokrenuti postojeća pravila, i taj period će biti vreme velikog sukoba“, rekao je takozvani "vidovnjak".

Grenland: Hoće li se menjati granica, hoće li biti okupacije?

Pitanja u vezi sa sudbinom Grenlanda, posebno da li bi se mogao pridružiti Sjedinjenim Državama, zamimala su Parkerove pristalice. On veruje da se okolnosti uglavnom usredsređuju na resurse, a ne na oružano preuzimanje.

"Moja prva reakcija je bila da ovo nema mnogo veze sa vojskom, iako je Grenland strateški važan", pojasnio je.

"Zapravo se radi o nekretninama - rezervama nafte i, što je najvažnije, retkim zemnim metalima. Razvoj i prerada ovih resursa je teška, što nove izvore čini izuzetno vrednim."

Parker predviđa da će američki interesi na kraju osigurati komercijalne aranžmane, a ne kako se mnogi brinu da će "pokrenuti okupaciju", navodi se u članku.

"Ovo više deluje kao pritisak i poziranje koje će kulminirati velikim ekonomskim sporazumom. Biće postignut dogovor, koji potencijalno uključuje veoma velika plaćanja povezana sa resursima Grenlanda", izjavio je on.

Takođe se osvrnuo na još jedan teritorijalni spor: „Čagos, slažem se. Bio je to lud dogovor, i većina ljudi u Velikoj Britaniji smatra ludilom dati ova ostrva. Ne mislim da će se dogovor nastaviti - Starmerov manevar je ponavljanje prošle nepromišljene politike i to će se obiti o glavu.“

Sve u svemu, Parker veruje da će sudbina Grenlanda biti usredsređena na pregovore i strateške sporazume, pri čemu će finansijske prednosti na kraju nadvladati politički otpor. „Čak i ako su mnogi Grenlanđani sada zabrinuti, verujem da će ishod biti okarakterisan kao koristan zbog obima uključenih investicija“, rekao je on.

Međutim, treba napomenuti da takozvana "predviđanja" raznoraznih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Krejg Hamilton-Parker nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba kritički posmatrati

Grenlanđani protestvovali protiv Trampa ispred novog američkog konzulata

Sttine građana okupilo se danas ispred novog američkog konzulata u glavnom gradu Grenlanda kako bi protestovali protiv želje američkog predsednika Donalda Trampa da SAD preuzme kontrolu nad ostrvom zbog nacionalne bezbednosti.

"Naša vlada je već rekla Donaldu Trampu i njegovoj administraciji da Grenland nije na prodaju", rekao je organizator protesta Akkalukkuluk Fontejn, prenosi BBC.

Inauguracija novog konzulata i poseta američkog specijalnog izaslanika Džefa Landrija Grenlandu dolaze usled napora da se smire diplomatske tenzije nakon zahteva američkog predsednika da se ostrvo preuzme pod kontrolu zbog nacionalne bezbednosti.

Demonstranti su 22. maja prošetali centrom grada skandirajući "Grenland za Grenlanđane", pre nego što su u tišini stajali okrenuti leđima konzulatu.

"Naša poruka je za američki narod i ostatak sveta je da u demokratskom svetu, ne znači ne", rekao je Fontejn za BBC.

Jedna od demonstanata, Inge Bisgard rekla je za BBC da je Landrijeva poseta pokazala nedostatak poštovanja.

"Veoma je važno pokazati da ovo nije u redu. Ovaj strah dobijamo od SAD. Ljudi su se tek oporavljali od prošlog puta, kada je sve ponovo počelo u januaru", rekla je Bisgard misleći na Trampove izjave da će "SAD posedovati Grenland".

