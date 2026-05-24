Centar Beograda sinoć je satima bio potpuno paralisan nakon haosa koji je izbio posle protesta na Slaviji, a društvenim mrežama od jutros kruži snimak na kojem se vide brutalni napadi na pripadnike policije tokom nereda u prestonici.

Na videu, koji se masovno deli internetom, vide se maskirane grupe demonstranata kako zasipaju policijske kordone kamenicama, flašama, bakljama, topovskim udarima i pirotehnikom, dok se ulicama šire dim, detonacije i zvuci sirena.

Nakon završetka protesta na Slaviji, deo najradikalnijih blokadera krenuo je ka centru grada i državnim institucijama, posle čega su izbili žestoki sukobi sa policijom.

U javnosti se ponovo otvorila i priča o uticaju stranih centara moći i stranih plaćenika, o čemu se prethodnih meseci često govorilo u političkim krugovima i delu medija, posebno nakon serije protesta i blokada širom Srbije.

Tokom višečasovnog haosa, prema informacijama sa terena, napadnuti su i radnici "Parking servisa“ koji su se nalazili na radnom zadatku. Kako se navodi, grupa nasilnika brutalno je nasrnula na njih, a jednom dvadesetpetogodišnjem radniku nožem pod grlom otet je novac. Drugi radnik zadobio je teške povrede, uključujući polomljenu šaku, zbog čega je hitno prevezen u Urgentni centar.

Scene iz centra Beograda tokom noći podsećale su na ratnu zonu. Na ulicama su ostali polomljeni saobraćajni znakovi, prevrnuti kontejneri, tragovi paljevine, uništen gradski mobilijar i ostaci pirotehnike.

Maskirani demonstranti gađali su policiju kamenicama, flašama, metalnim predmetima i delovima inventara, dok su na pojedinim mestima paljeni kontejneri i pokušavano probijanje policijskih kordona.

Pripadnici Žandarmerije i policije satima su odbijali nalete nasilnih grupa i pokušavali da zaštite ključne državne institucije od upada i demoliranja.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su tokom sukoba privedene najmanje 23 osobe, kao i da među policajcima ima povređenih.

Na društvenim mrežama tokom cele noći objavljivani su snimci nasilja, juriša na policiju i sukoba koji su izazvali burne reakcije javnosti, dok političke tenzije nakon protesta ne jenjavaju ni dan kasnije.

24sedam