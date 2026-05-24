Jučerašnji skup blokadera u centru Beograda prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i strašnog nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Na društvenim mrežama sada se šire snimci blokadera kako kukaju zbog tog jezivog nasilja. Naime, blokaderi sprovodeći strašno nasilje nisu štedeli ni svoje što se može videti i čuti u narednom snimku.

Jedan o blokadera kuka kako ga kamenicama gađaju drugi blokaderi ističući da je pogođen sa dve kocke.

"E, e, alo, kevo kevo. Ja sam dobio dve kocke. Od naših sam dobio dve kocke. Naši gađaju dobio sam dve kocke, brate u noge" - kuka jedan od blokadera dok prima udarce.

Podsetimo, upravo u tom haosu dogodio se i incident sa Srđanom Žunićem – koji, kako mnogi komentarišu, najbolje pokazuje koliko je situacija izmakla kontroli.

Tokom nereda na Slaviji blokaderi su, pokušavajući da pogode policiju, ciglom nokautirali blokadera Srđana Žunića.

Na snimku se vidi i čuje kako je blokader Srđan Žunić pogođen ciglom, dok oko njega vlada potpuni metež. Njegove reakcije dodatno su šokirale javnost, jer se jasno čuje kako, u bolu i besu, viče na one koji su ga pogodili.

Snimak napada na Žunića možete pogledati u posebnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO