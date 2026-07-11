Miroslav Miki Brajović javno je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević, ministru spoljnih poslova Marku Đuriću i generalnom direktoru Infrastrukture Srbije Zoranu Jeftiću zbog pomoći nakon ozbiljnog kvara u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac.

Kako je naveo, zahvaljujući brzoj reakciji Srbije sprečen je ozbiljan poremećaj na železničkom koridoru Beograd–Bar.

- Imam moralnu obavezu da se, po ko zna koji put, javno zahvalim predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, kao i njegovim saradnicima. Njihova brza reakcija još jednom je pokazala odgovornost i spremnost da pomognu građanima Crne Gore kada je to najpotrebnije - rekao je Brajović.

On je istakao da je kvar transformatora ozbiljno ugrozio funkcionisanje železničkog saobraćaja i upozorio da bi posledice bile velike da Srbija nije odmah reagovala.

- Da Srbija nije odmah izašla u susret i omogućila napajanje sa svog sistema, posledice bi bile nesagledive – od prekida putničkog i teretnog saobraćaja, preko ogromne štete za Montekargo, Održavanje željezničkih voznih sredstava i Luku Bar, pa sve do ugrožavanja turističke sezone i ukupne privrede Crne Gore - rekao je Brajović.

"Ovo nije prvi put da Srbija pomaže"

Brajović je naglasio da rukovodstvo Infrastrukture željeznice Crne Gore radi na otklanjanju kvara, ali da je smatrao svojom obavezom da javno zahvali Srbiji na pruženoj pomoći.

- Smatram da bi svi oni koji danas kritikuju Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića trebalo da imaju u vidu da je upravo Srbija omogućila da jedna od najvažnijih ekonomskih žila kucavica Crne Gore nastavi da funkcioniše. Time je sačuvana egzistencija više od dve hiljade zaposlenih koji od svog rada izdržavaju svoje porodice - rekao je.

Podsetio je da, prema njegovim rečima, ovo nije prvi put da Srbija pruža pomoć Crnoj Gori.

- Hvala za pomoć tokom pandemije, za respiratore i vakcine. Hvala što nikada niste dozvolili da stane železnički koridor Beograd–Bar. Hvala što ni u najtežim vremenima niste uskraćivali osnovne životne namirnice građanima Crne Gore. Hvala i za svakog našeg čoveka kojem je bilo potrebno lečenje u Srbiji, a kome ste pomogli ne pitajući kako se zove niti kojoj veri ili naciji pripada - poručio je Brajović.

Dodao je da se predsedniku Srbije nikada nije obraćao zbog ličnih interesa, već isključivo zbog građana Crne Gore.

Na kraju je izrazio uverenje da će saradnja Srbije i Crne Gore u budućnosti biti još snažnija.

- Verujem da će doći vreme kada ćemo shvatiti da Srbija i Crna Gora ne mogu jedna bez druge. Hvala, Srbijo. Hvala, gospodine predsedniče Aleksandre Vučiću - zaključio je Brajović.

Izvor: 24sedam