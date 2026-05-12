Vera Gurevič, nekadašnja učiteljica ruskog predsednika Vladimira Putina, govorila je o njegovom detinjstvu i porodici, prisećajući se roditelja ruskog lidera kao veoma gostoljubivih i velikodušnih ljudi.

U razgovoru za Prvi kanal, Putinova učiteljica otkrila je detalje iz vremena kada je sadašnji predsednik Rusije bio njen učenik.

„Bili su veoma velikodušni ljudi“

Govoreći o Putinovim roditeljima, Vera Gurevič ih je opisala kao srdačne i otvorene ljude.

– Veoma gostoljubivi, veoma velikodušni ljudi – rekla je ona.

Njene reči izazvale su veliku pažnju u ruskoj javnosti, posebno jer retko ko iz Putinovog ranog života govori javno o njegovoj porodici.

Putinov otac bio veoma strog

Posebno se osvrnula na Putinovog oca Vladimira Spiridonoviča, za kojeg kaže da je bio veoma zahtevan prema sinu.

– Nikada nije želeo da vidi svog sina negde iza, već uvek ispred – rekla je Gurevičeva.

Prema njenim rečima, upravo je taj pristup oblikovao Putinov karakter još u mladosti.

„Veoma sam ponosna na njega“

Putinova bivša učiteljica priznala je da je veoma ponosna na svog nekadašnjeg učenika.

Kako je navela, ruski predsednik voli svoju zemlju i poštuje svoj narod.

Putin je pozvao u Moskvu

Vera Gurevič nedavno je bila specijalna gošća u Moskvi povodom Dana pobede.

Ruski predsednik pozvao ju je da prisustvuje vojnoj paradi na Crvenom trgu, a zatim joj omogućio da nekoliko dana ostane u prestonici.

Za nju je organizovan poseban kulturni program, dok ju je 11. maja Putin lično pozvao na večeru u Kremlju.

Emotivna scena u Kremlju

Ruski mediji navode da je susret predsednika i njegove bivše učiteljice bio veoma emotivan i simboličan, posebno zbog činjenice da je Gurevičeva jedna od retkih osoba iz Putinovog školskog perioda koja i dalje govori javno o njegovom detinjstvu.