U govor u Narodnoj skupštini Republike Srbije on je rekao:

"Suština politike predsednika Vučića jeste briga o ljudima. I mi tu brigu o ljudima pokazujemo i u kampanji i van kampanje. I naravno da ako imamo priliku da pomognemo na ovaj ili onaj način, dakle, da li je u pitanju ogrev ili u pitanju nešto drugo, onda ćemo to da uradimo.

A sa druge strane mislim da je ljudski, a i pokazuje se i kroz to briga o ljudima, da ako neko premine, a za to saznate, odete i izjavite saučešće. A ne da to zloupotrebitee i po tome da pravite politiku, kao što neki pokušavaju. I kampanju. Međutim, šta je nasuprot nama? A oni ne brinu o ljudima uopšte. Oni brinu samo o sebi. Dakle, svi ovi blokaderi zajedno. I evo vam ga najbolji dokaz.

Dakle, imali su EU 5 i onda su seli na sastanak da se dogovore i kad su ovome rekli da će dobiti jedno prolazno mesto, odjednom nastane EU 4, jer nije dovoljno jedno prolazno mesto. Zašto? Zašto njega baš briga za građane? Ne zastupa on građane, zastupa sebe. Isto tako i ovi drugi.

Zašto se svađaju Đokić i Lompar? Zbog naroda? Pa ne, nego zbog sebe. Zašto se svađaju oko toga ko će da bude na listi ovoj ili onoj? Pa zbog sebe. Što je Žaklina izmislila dedu? Zbog naroda? Pa ne, nego zbog sebe. Da bude bolje prihvaćena u tom društvu, u tom miljeu. Oni samo o sebi misle. O sebi, o sebi, o sebi, isključivo o sebi. Oni ne razumeju šta znači briga o ljudima. Oni ne razumeju šta znači briga o čoveku. Oni ne razumeju šta znači da kada znate da je nekom teško, zato što je imao smrtni slučaj, odete i izjavite saučešće. Oni to ne znaju. Ovi danas samo pobrojava sve saobraćajne nezgode koje su se desile u Srbiji, kao da saobraćajnih nezgoda nema nigde na kugli zemaljskoj osim u Srbiji. I vi vidite da to funkcioniše u tom jednom nekrofilskom pravcu i da to nema šanse. Oni bi možda sačekali da neko premine da bi od toga pravili kampanju. Ne bi otišli da izjave saučešće. Mi brinemo o ljudima i nastavićemo da brinemo o ljudima. O tome će građani imati prilike da biraju na sledećim izborima. Da li će politiku koja brine o njima ili politiku onih koji brinu samo o sebi? Isključivo o sebi i jedino o sebi. Pa izbor je njihov i kako oni odluče, tako će i biti. Hvala."