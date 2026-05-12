Prema profesionalnoj astrološkinji Kamili Regini privlačnost i hemija su ovog meseca „van svih granica“.

Ona tvrdi da je ovo „intenzivan“ mesec za ljubav i donosi korist i onima u vezi i onima koji su slobodni. Za one koji su već u vezi, astrološka energija u maju podstiče podizanje odnosa na viši nivo. Slobodne osobe ovog meseca mogu brzo da upoznaju nekoga.

Ovi horoskopski znakovi konačno doživljavaju bolje dane kada je ljubav u pitanju.

Vaga

Vage, već neko vreme nemate sreće u ljubavi. Možda Vam se čini da se isti obrasci ponavljaju i ovog meseca, ali ne brinite. Astrolog tvrdi da stvari počinju da se popravljaju oko sredine meseca. „Ljubav se za Vas širi na način koji deluje usklađeno i osvežavajuće“, rekla je Regina, dok se komunikacija i osećaj povezanosti poboljšavaju. Bilo da se radi o obnavljanju odnosa ili upoznavanju nove osobe, Vi privlačite ljude koji prepoznaju Vašu vrednost i žele da odnos ide na viši nivo.

Ribe

Vi ste znak koji traži duboku povezanost i verovatno ste u poslednje vreme bili razočarani u tom segmentu. Od prekida veza do osećaja neshvaćenosti, prošli ste težak period. Srećom, sve se to poboljšava pre kraja meseca.

„Neko želi da sa vama izgradi nešto stvarno“, kaže astrolog, ali i nešto „zabavno“ i „uzbudljivo“. Nema više igrica ni frustrirajućih nesporazuma. Umesto sukoba i osećaja potcenjenosti, očekuje vas ljubav koja deluje sigurno i iskreno.

Škorpija

Kada je ljubav u pitanju, očekujte svetlije dane, Škorpije. Ne volite površne odnose, a dejting aplikacije i kratke veze su vas verovatno razočarale. Međutim, flertovi i prolazne veze sada postaju prošlost.

Ovaj mesec donosi intenzivnu privlačnost i emocionalnu povezanost. Vaši odnosi ulaze u ozbiljniju fazu. Neko želi da vam se približi na dublji, smislen način, i vi ste na to spremni.

Bik

Bikovi, vaš ljubavni život konačno ide na bolje. U prošlosti ste možda bili razočarani u partnera ili nejasne odnose. Ako osećate nesigurnost, dolazi period olakšanja.

„Neko vas želi na stvaran, opipljiv način“, kaže astrolog. To će pokazati delima — doslednošću i trudom.

Blizanci

Pošto je planeta ljubavi u vašem znaku do 18. maja, vaš ljubavni život dobija snažan impuls. Kada je Venera u Blizancima (što se dešava jednom godišnje), ljudi su posebno privučeni Vašom energijom, izgledom i načinom na koji se izražavate.

Ovo može da se manifestuje na različite načine: ili ćete pronaći vezu koja traje, ili ćete upoznati nekoga ko potpuno prati vaš ritam. U svakom slučaju, vi se ovog meseca osećate sigurnije u ljubavi, piše Your Tango.