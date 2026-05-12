Novi snimak koji kruži društvenim mrežama izazvao je burne reakcije javnosti, nakon što je jedna učesnica protesta, dok se u pozadini vidi transparent „Srbija pobeđuje“, izgovorila rečenicu o „parastosu za Srbiju“, što su mnogi ocenili kao još jedan u nizu jezivih i ekstremnih istupa dela blokaderskog pokreta.

Granica je očigledno odavno pređena i da se iz političke borbe sve češće ulazi u govor mržnje, prizivanje tragedija i otvoreno vređanje države i naroda.

Posebno uznemirava činjenica da ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon haosa u Lazarevcu, kada je muškarac povezan sa blokaderima satarom nasrnuo na građane koji su pružali podršku Srpskoj naprednoj stranci i akciji „Srbija pobeđuje“.

Od političke borbe do jezivih poruka

Mnogi komentatori smatraju da ovakvi nastupi pokazuju koliko je atmosfera kod blokadera postala radikalizovana.

Dok jedni pozivaju na „pad Srbije“, drugi govore o „parastosu“, a treći fizički nasrću na ljude na ulici.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari građana koji poručuju da im je dosta agresije, pretnji i poruka mržnje koje, kako tvrde, traju već mesecima.

– Ovo više nema veze sa protestima ni politikom. Ovo je bolesna opsesija mržnjom prema sopstvenoj državi – jedan je od komentara koji se masovno deli na mrežama.

Incident u Lazarevcu dodatno podigao tenzije

Podsetimo, prošle nedelje u Lazarevcu dogodio se ozbiljan incident kada je muškarac, prema navodima policije, satarom krenuo ka pristalicama SNS koje su predstavljale politički program u okviru akcije „Srbija pobeđuje“.

Policija je brzo reagovala i privela napadača, a slučaj je izazvao veliku zabrinutost javnosti zbog sve agresivnije atmosfere na ulicama.

Sada, nakon novog snimka sa protesta i poruka o „parastosu za Srbiju“, mnogi upozoravaju da je krajnje vreme da se zaustavi govor mržnje i stalno podizanje tenzija.

„Srbija pobeđuje“ postala meta napada

Transparenti i skupovi pod sloganom „Srbija pobeđuje“ prethodnih dana pojavili su se širom Beograda i Srbije, a organizatori navode da im je cilj slanje poruke jedinstva i podrške državi.

Međutim, upravo su ti skupovi i poruke postali česta meta uvreda i provokacija na društvenim mrežama i protestima dela opozicije.

Brojni građani sada postavljaju pitanje: ako neko priželjkuje „parastos za Srbiju“, kakvu zapravo budućnost nudi?