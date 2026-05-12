Nakon novih podela unutar opozicionog bloka i izlaska pojedinih grupacija iz zajedničkih dogovora, na društvenim mrežama buknuo je novi talas međusobnih napada među ljudima koji su do juče sedeli za istim stolom i zajedno nastupali protiv vlasti.

Posebnu pažnju izazvala je objava Biljane Stojković na mreži X, u kojoj je, komentarišući vest o sastanku proevropske opozicije nakon odlaska ZLF-a, kratko napisala: „Dan mrmota“, uz emotikon vrtoglavice.

Ta poruka izazvala je buru komentara na društvenim mrežama, jer su mnogi ocenili da se radi o otvorenom podsmevanju nekadašnjim koalicionim partnerima i ljudima sa kojima je opozicija godinama pokušavala da nastupi jedinstveno.

U političkim krugovima odmah su se pojavile spekulacije da iza svega stoji koordinisana kampanja međusobnog obračuna unutar opozicije, dok pojedini komentatori tvrde da je ovakav ton postao dominantan nakon što je Srđan Milivojević preuzeo agresivniju retoriku prema bivšim saveznicima.

Opozicija krenula sama na sebe

Umesto zajedničkog nastupa i pokušaja konsolidacije nakon brojnih raskola, opozicioni akteri sada sve češće javno prozivaju jedni druge, optužujući bivše partnere za izdaju, nesposobnost i politički oportunizam.

Objava Biljane Stojković mnogima je delovala kao još jedan dokaz da unutar opozicije više nema ni minimuma međusobnog poverenja, već da su sukobi postali svakodnevni.

Na mrežama su odmah usledile reakcije građana koji su komentarisali da opozicija više energije troši na međusobne obračune nego na politički program.

„Dan mrmota“ postao simbol opozicionih svađa

Kratka poruka sa mreže X vrlo brzo je postala viralna, a brojni korisnici ocenili su da najbolje oslikava stanje u opozicionim redovima — stalni sastanci, raskoli, međusobne optužbe i beskrajni sukobi bez konkretnog rezultata.

Politički analitičari upozoravaju da ovakve scene dodatno zbunjuju birače opozicije i ostavljaju utisak potpunog haosa među strankama koje bi trebalo da nastupaju zajedno.

Dok jedni pokušavaju da formiraju nove blokove, drugi javno vređaju dojučerašnje partnere, a treći potpuno napuštaju zajedničke inicijative.

Sve više pucaju odnosi među bivšim partnerima

Poslednji događaji pokazali su da se odnosi unutar opozicionog spektra ubrzano raspadaju. Nekadašnji saveznici sada jedni druge optužuju za političke promašaje, lošu strategiju i lične interese.

Zbog toga mnogi smatraju da je opozicija ušla u fazu otvorenog unutrašnjeg rata, u kojem više nema ni pokušaja prikrivanja sukoba pred javnošću.