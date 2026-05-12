Nemački diplomata Kristijan Šmit posle pet godina napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a njegova moguća zamena već izaziva burne reakcije širom regiona.

U Republici Srpskoj vest o odlasku Šmita dočekana je gotovo trijumfalno, pošto ga vlasti u Banjaluci nikada nisu priznale za legitimnog visokog predstavnika.

Dodik: „Šmit nije otišao, već je oteran“

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da Šmitov odlazak predstavlja politički poraz.

– Nije podneo ostavku, nego je oteran. To je velika blamaža za Šmita – rekao je Dodik.

On je naveo da će Republika Srpska tražiti preispitivanje svih odluka koje je Šmit doneo tokom mandata, kao i da će protiv njega biti pokrenute pravne procedure u Nemačkoj.

U igri dva kandidata

Mediji u BiH već spekulišu o imenima mogućih naslednika.

Kao prvi kandidat pominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, za kojeg se tvrdi da ima podršku dela američkih struktura.

Drugo ime koje se pojavljuje jeste Karen Pirs, britanska specijalna izaslanica za Zapadni Balkan i osoba bliska administraciji Donalda Trampa.

Sporno imenovanje bez UN

Prema pisanju medija, novi visoki predstavnik mogao bi da bude imenovan po istom modelu kao i Šmit – bez formalne potvrde Saveta bezbednosti UN.

Upravo je to godinama bio glavni argument Republike Srpske, Rusije i Kine, koje tvrde da Šmit nikada nije dobio legitiman međunarodni mandat.

„Pobedila pravda“

Šef Misije BiH pri EU Obrad Kesić ocenio je da je Šmitov odlazak pokazao koliko je problematičan bio način njegovog dolaska u BiH.

– Gubitnici su svi koji su dozvolili da stranac dođe bez legitimiteta i mimo međunarodnog prava – rekao je Kesić.

On upozorava da bi novo imenovanje bez Saveta bezbednosti UN predstavljalo ponavljanje iste greške.

Kandidat koji je govorio o Srbiji

Posebnu pažnju izazvao je Antonio Zanardi Landi, koji važi za glavnog favorita.

Italijanski diplomata ranije je službovao kao ambasador u Srbiji i Rusiji, a u jednom intervjuu iz 2023. godine govorio je veoma pozitivno o ulozi Srbije u Evropi.

– Oduvek sam bio uveren da Srbija ima važnu ulogu u Evropi i posebno u odnosima sa Italijom – rekao je tada Zanardi Landi.

Dodao je da Evropa bez Srbije ne može stabilno da funkcioniše na Balkanu i podsetio na stare italijanske diplomatske stavove prema Beogradu.

Nova politička bitka za BiH

Odlazak Kristijana Šmita sada otvara novu veliku političku borbu oko budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i oko toga ko će imati ključni uticaj na narednu fazu odnosa u regionu.

Posebno pitanje ostaje da li će novi visoki predstavnik imati podršku svih velikih sila ili će Balkan ponovo postati teren velikog međunarodnog sukoba interesa.