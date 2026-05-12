Sednica Narodne skupštine Srbije pretvorila se u pravi politički haos nakon što su tokom rasprave iznete monstruozne uvrede na račun Srbije i srpskog naroda, na šta su poslanici blokaderske opozicije reagovali aplauzom.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić burno je reagovala na izjave u kojima se govorilo da su „srpske ruke krvave“, ocenjujući da je reč o sramnim optužbama izrečenim usred parlamenta Republike Srbije.

„I na to aplaudirate?“

Brnabić je tokom obraćanja poručila da je neverovatno da neko u Narodnoj skupštini izgovara takve reči o sopstvenom narodu, dok deo opozicije na to reaguje aplauzom.

– Vi ovde u parlamentu Srbije govorite da su srpske ruke krvave, a onda vam blokaderi aplaudiraju. To dovoljno govori o politici koju vodite – poručila je Brnabić.

Njeno obraćanje izazvalo je veliku buku u sali, uz dobacivanja i međusobne optužbe poslanika vlasti i opozicije.

Čitala izveštaje „crno na belo“

Predsednica parlamenta tokom rasprave podsetila je i na odnos bivše vlasti prema preporukama ODIHR-a, navodeći da su upravo oni godinama ignorisali međunarodne preporuke o izbornim procesima.

Brnabić je u Skupštini čitala delove izveštaja i dokumentacije, tvrdeći da sve jasno piše „crno na belo“.

– Danas nam drže lekcije oni koji su godinama odbijali da sprovedu preporuke koje sada navodno brane – rekla je ona.

Novi sukob vlasti i blokadera

Rasprava u parlamentu još jednom je pokazala koliko su političke tenzije u Srbiji visoke poslednjih meseci.

Predstavnici vlasti optužuju blokadersku opoziciju da pokušava da uruši institucije i konstantno vodi kampanju protiv Srbije, dok opozicija uzvraća optužbama na račun vlasti.

Snimci iz Skupštine ubrzo su počeli da se dele društvenim mrežama, gde su izazvali veliki broj komentara i burne reakcije građana.