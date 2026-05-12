Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izneo je oštre kritike na račun dela zaposlenih na univerzitetima, u pravosuđu i tužilaštvu, tvrdeći da su upravo u tim institucijama najviše uticaja imale zapadne obaveštajne službe.

Naime, Šešelj je prilikom jednog gostovanja zatražio hitnu čistku špijuna u državnim institucijama, aludirajući da na pojedinim funkcijama ima dosta izdajnika.

- Oni koji imaju najveća primanja u državi, ili vrlo velika primanja, na primer na univerzitetima, u sudstvu, u tužilaštvu, oni su sad najviše buntovno raspoloženi jer su tamo najviše uticaja imale zapadne obaveštajne službe - kazao je prof. dr Vojislav Šešelj i dodao:

- Najviše je tamo vrbovanih špijuna i izdajnika. I država nije dovoljno hitra da ih zatre u socijalnom smislu. Ne mislim da ih treba ubijati, ali ih treba ukloniti sa njihovih radnih mesta, pa nek se snalaze. Nek im njihove gazde daju tolike plate.

