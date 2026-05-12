Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard istražuje više od 120 bioloških laboratorija u inostranstvu koje su decenijama finansirane novcem američkih poreskih obveznika, u okviru napora da se okončaju potencijalno rizični eksperimenti sa virusima, u skladu sa izvršnom uredbom predsednika SAD Donalda Trampa o takozvanim istraživanjima „gain-of-function“, piše The New York Times.

Gabardova je u ponedeljak izjavila za „Njujork post“ da njen tim radi na tome „da identifikuje gde se te laboratorije nalaze, koje patogene sadrže i kakva se ‘istraživanja’ u njima sprovode, kako bi se okončala opasna gain-of-function istraživanja koja ugrožavaju zdravlje i bezbednost američkog naroda i celog sveta“.

– Pandemija kovida-19 pokazala je katastrofalan globalni uticaj koji istraživanja opasnih patogena u biolaboratorijama mogu imati – rekla je ona.

Gabardova je takođe optužila političare, zdravstvene zvaničnike poput doktora Entonija Faučija i pojedine strukture iz administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena da su, kako tvrdi, obmanjivali američku javnost o postojanju laboratorija finansiranih sredstvima SAD.

– Uprkos očiglednim opasnostima, političari, takozvani zdravstveni stručnjaci poput doktora Faučija i pojedinci iz tima za nacionalnu bezbednost Bajdenove administracije lagali su američki narod o postojanju tih laboratorija koje finansiraju i podržavaju SAD, a pretili su svima koji su pokušavali da otkriju istinu – navela je.

Prema novim smernicama koje je izdala Gabardova, američka obaveštajna zajednica proveravaće istraživanja u svim biolaboratorijama koje su dobijale američki novac. To uključuje objekte koji se bave gain-of-function eksperimentima, odnosno istraživanjima koja mogu povećati prenosivost virusa, ali i rad na odbrani od opasnih patogena.

Zvaničnici Kancelarije direktora Nacionalne obaveštajne službe naveli su da se strane laboratorije nalaze u više od 30 država i da su neke ranije finansirane kroz program Ministarstva odbrane SAD namenjen uklanjanju oružja za masovno uništenje nakon završetka Hladnog rata.

Više od 40 laboratorija koje su predmet provere nalazi se u Ukrajini i mogle bi biti „u opasnosti od kompromitovanja“ zbog rata sa Rusijom, naveli su zvaničnici.

Istraživanja u okviru Programa za smanjenje pretnji Ministarstva odbrane SAD imaju za cilj proučavanje patogena radi sprečavanja budućih epidemija i unapređenja biosigurnosti SAD.

Kritičari tvrde da je nadzor nad finansiranjem takvih istraživanja bio nedovoljan, pošto novac često prolazi kroz američke agencije do podizvođača i partnerskih organizacija, zbog čega javnost ne može sa sigurnošću da zna da li se sprovode potencijalno opasni eksperimenti.

Zvaničnici su upozorili da klinička istraživanja koja se trenutno sprovode u tim laboratorijama izazivaju „ozbiljnu etičku, finansijsku i bezbednosnu zabrinutost“.

Administracija Džozefa Bajdena ranije je negirala postojanje američkih hemijskih ili bioloških laboratorija u Ukrajini, ocenjujući takve tvrdnje kao rusku i kinesku propagandu u saopštenju od 9. marta 2022. godine, neposredno nakon početka ruske invazije.

To saopštenje usledilo je nakon svedočenja Viktorije Nuland, tadašnje podsekretarke Stejt departmenta za politička pitanja, koja je izjavila:

– Ukrajina poseduje biološke istraživačke objekte zbog kojih smo veoma zabrinuti da bi ruske trupe mogle pokušati da ih preuzmu.

Prema navodima zvaničnika iz Trampove administracije, tadašnja brza negiranja bila su deo strategije „informacione otpornosti“, čiji je cilj bio oblikovanje javnog narativa i suzbijanje stranog uticaja, uz umanjivanje američke povezanosti sa istraživanjima.

Donald Tramp je prošlog maja potpisao izvršnu uredbu kojom se zabranjuje federalno finansiranje gain-of-function istraživanja u Kini, Iranu i drugim državama koje, prema oceni Vašingtona, nemaju adekvatan nadzor.

– Opasni patogeni mogu procureti slučajno, glupo i nesposobno, ali ipak gotovo uništiti svet – izjavio je tada Tramp, govoreći o virusu SARS-CoV-2.

Inspektorat Ministarstva odbrane SAD ranije nije uspeo da utvrdi koliko se potencijalno opasnih pandemijskih patogena istraživalo u Kini i drugim državama, uprkos tome što je od 2014. do 2023. godine na takve eksperimente van SAD potrošeno više od 1,4 milijarde dolara.

Američki Nacionalni institut za zdravlje utvrdio je da su eksperimenti finansirani američkim sredstvima na koronavirusima slepih miševa u Institutu za virusologiju u Vuhanu između 2014. i 2021. godine prekršili uslove grantova, pošto su viruse učinili 10.000 puta zaraznijim, iako zvaničnici negiraju da su ta istraživanja izazvala pandemiju kovida-19.

Bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti doktor Entoni Fauči ranije je branio gain-of-function istraživanja ukoliko, kako je tvrdio, koristi nadmašuju rizike.

U naučnom radu iz 2012. godine pod naslovom „Istraživanje visoko patogenog virusa gripa H5N1: put napred“, Fauči je napisao:

– Naučnici koji rade u ovoj oblasti mogli bi reći – kao što sam i ja govorio – da koristi takvih eksperimenata i znanja koja iz njih proizlaze nadmašuju rizike.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da Trampova administracija sada „ispravlja greške Bajdenove administracije“.

– Prethodna administracija finansirala je opasna gain-of-function istraživanja i strane biolaboratorije novcem američkih poreskih obveznika, a zatim to namerno skrivala od američkog naroda – rekao je Hegset.

– Objavljivanje ovih informacija pokazuje koliko je malo nadzora postojalo nad tim radom. Pod vođstvom predsednika Trampa, Tulsi Gabard i čitav kabinet ispravljaju istorijske greške i donose pravdu našim vojnicima i građanima koje oni štite. Era laži i izdaje je završena.