U domu za stare u Francuskoj dogodila se stravična tragedija kada je muškarac star 93 godine usmrtio svog cimera, devedesetšestogodišnjaka.

Prema prvim informacijama, žrtva je napadnuta tupim predmetom – pretpostavlja se četkom za toalet – i sa teškim povredama prebačena u bolnicu, gde je ubrzo preminula.

Incident se odigrao u noći između 22. i 23. februara, a smrt je zvanično potvrđena u četvrtak.

Gradski tužilac Žan-Lik Blašon izjavio je da je istraga u toku. Uhapšeni napadač, koji je delio sobu sa žrtvom, navodno je inspektorima rekao da su mu smetali „krici“ i „jauci“ cimera, za koga se pretpostavlja da je bolovao od demencije.

