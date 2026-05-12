Snimak iz gradskog prevoza je izazvao šok i ogorčenje građana, nakon što je blokader, što se vidi po bedževima i obeležjima na rancu, urinirao unutar vozila javnog prevoza.

Na snimku se vidi muškarac okrenut leđima putnicima u delu vozila kod vrata i bez blama urinira na stepenice gde prolaze deca i ljudi, osobe koje su se zatekle u autobusu komentarišu da je prizor „sramotan“ i „nedopustiv“.

Građani zgroženi prizorom iz autobusa

Ovde je zaista reč o „potpunom urušavanju osnovne kulture i poštovanja prema drugim ljudima“.

Posebnu pažnju izazvali su bedževi i oznake na rancu mladića, zbog čega se jasno vidi da je u pitanju blokader ili simpatizer istih.

–Ako je ovo način na koji žele da predstave svoju „borbu“, onda je to potpuni sunovrat.

„Ovo je sramota za ceo grad“

Putnici koji su komentarisali snimak navode da je prizor bio uznemirujući i da su ljudi u autobusu ostali u neverici.

Mnogi ističu da je posebno zabrinjavajuće što se ovakve scene sve češće pojavljuju u javnosti, dok pojedini korisnici tvrde da se granice normalnog ponašanja potpuno brišu.

– Ovo nije protest, ovo nije aktivizam, ovo je čista sramota – navodi se u jednom od komentara.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Video se munjevito proširio internetom, a komentari su uglavnom puni osuda i neverice.

Dok jedni traže identifikaciju mladića i reakciju nadležnih službi, drugi upozoravaju da ovakvo ponašanje baca senku na sve koji učestvuju u političkim okupljanjima i protestima.