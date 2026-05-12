Osim što više od godinu dana maltretiraju pošten narod Srbije, blokaderi su se sada dodatno osilili jer svakoga dana gube podršku.

Iz nemoći se rađa agresija, a ovog puta pokušali su ponovo da ponize, uvrede i napadnu aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) i to u Zrenjaninu.

Naime, prvo su napali gradonačelnika Zrenjanina Sima Salapuru i to pitanjem zašto je izašao na ulicu?!

Kako je naglasio jedan "student" sede kose, njemu je mesto u kancelariji a ne među narodom. Možda oni mlađi blokaderi imaju za cilj da napadaju fizički i verbalno, a ovi vremešni studenti da ograniče slobodu kretanja?

Sve u svemu, očigledno je da im smeta svako ko ne misli isto kao oni, a pravila postavljaju samo blokaderi, dok im osnovno ljudsko pravo na kretanje nije bitno, bar što se tiče aktivista SNS.

Napadali kamermana, pijani ga vređali

U Zrenjaninu je ludilo blokadera dostiglo vrhunac kada je nekoliko vidno pijanih pristalica tzv. studenata napalo poštenog čoveka koji je profesionalni snimatelj!U pitanju su pristalice Pokreta ujedinjenih fantoma (PUF) koji, osim što su ga vređali, optužili su ga i da se drogira, na šta im je čovek objasnio da ima problem sa alergijom i umorom jer, za razliku od ovih zgubidana, ima posao!

Blokaderi su se zajedljivo nasmejali, a kamerman im je ponudio da se testira i dokaže im da nije konzument droga.

Ne vredi, pošten čovek ne može da se raspravlja sa plenumašima blokaderima koji imaju kompleks više vrednosti i smatraju sebe višim bićima. A kako bi i razumeli da neko radi i privređuje kada je blokaderima važno samo da kukaju i prave haos umesto da rade.

Dok se bore za "pravnu državu" bauljaju pijani i uznemiravaju poštene građane koji rade svoj posao.

Istog kamermana odveli su do parkinga da mu pokažu šta to vozi jedan simpatizer SNS, opisujući njegov automobil kao "luksuzan"! Ipak, samo su uspeli da ispadnu budale jer je automobil kojim je čovek došao prosečan, kakve vozi većina poštene Srbije.

Na luksuz su navikli oni, jer poznato je da je ovo pobuna bogatih: Bilo da su iz Beograda, Zrenjanina ili bilo kog drugog grada ili mesta u Srbiji, oni koji se bune i "pumpaju" su uglavnom odlično situirani, žive na tuđoj grbači i ponosno šetaju sve svoje zube, vređajući pošten narod.

Ipak, svima je jasno da im je odzvonilo. Narodu je jasno ko su i da je nasilje jedino oružje kojim barataju. Ni programa, ni plana, i ideje... Samo nasilje i uvrede za one koji se bore da se Srbija koja napreduje i zadrži na istom kursu.

(24sedam)














