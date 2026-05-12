Ruski ekspert, publicista i bloger Aleksej Živov upozorio je da sve češći pozivi iz Evropske unije na pregovore sa Rusijom nisu znak iskrene želje za mirom, već deo mnogo šire strategije pritiska koja ga, kako tvrdi, podseća na scenario primenjen protiv Jugoslavije tokom devedesetih godina.

U razgovoru za ruski medij Prvi Sevastopoljski, Živov je ocenio da evropske države pokušavaju da kroz diplomatske poruke uspore Rusiju dok paralelno ubrzano jačaju sopstvene vojne kapacitete.

„Istu stvar su radili Jugoslaviji“

Prema njegovim rečima, deo evropskih političara zaista želi stabilizaciju odnosa sa Moskvom, ali tvrdi da većina evropskih lidera danas govori o pregovorima iz potpuno drugačijih razloga.

– Veoma detaljno sam proučavao scenario jugoslovenskog rata i način na koji je kolektivni Zapad uz podršku SAD postepeno razbijao Jugoslaviju – rekao je Živov.

On tvrdi da je tada prvo usledio snažan ekonomski pritisak, a zatim političko i vojno mešanje u unutrašnje procese države.

„Prvo sankcije, pa destabilizacija“

Živov navodi da je Jugoslavija najpre bila izložena ekonomskim pritiscima, nakon čega su, kako tvrdi, usledili podrška separatističkim pokretima, isporuke oružja i dugoročna destabilizacija države.

Prema njegovoj oceni, današnja retorika dela EU prema Rusiji nosi slične obrasce.

– Evropske države sada pokušavaju da „ljuljaju“ Moskvu kombinacijom diplomatskih signala i paralelnog vojnog jačanja – rekao je on.

„Rusija ima određene unutrašnje slabosti“

Ruski ekspert smatra da i sama Rusija poseduje određene unutrašnje razlike koje ga podsećaju na probleme koje je imala Jugoslavija pre raspada.

Ipak, dodaje da su te razlike u Rusiji trenutno „u latentnijem obliku“.

Pregovori ili priprema za veliki sukob?

Živov tvrdi da se iza priče o pregovorima zapravo krije pokušaj da se obuzda militarizacija ruske ekonomije, dok Evropska unija istovremeno svoju privredu ubrzano prebacuje na vojni režim.

Prema njegovim rečima, deo evropskih struktura već sada razmišlja o mogućem velikom sukobu sa Rusijom do kraja ove decenije.

EU šalje dvostruke poruke

Poslednjih nedelja u evropskim medijima sve češće se govori o mogućim pregovorima sa Moskvom i smanjenju tenzija.

Međutim, paralelno sa tim mnoge evropske države povećavaju vojna izdvajanja i insistiraju na dodatnom jačanju odbrane.

Upravo zbog toga, tvrdi Živov, u Moskvi raste sumnja da diplomatska retorika nije iskren pokušaj normalizacije odnosa, već deo mnogo šire geopolitičke strategije pritiska na Rusiju.