Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike Međunarodnog ekonomskog foruma "Rusija – Islamski svet: Kazanj Forum", napominjući da Rusija teži produbljivanju prijateljskih odnosa sa svim islamskim državama.

Odgovarajući telegram objavljen je na veb-sajtu Kremlja.

"Islam je jedna od najrasprostranjenijih svetskih religija u Rusiji, koju ispovedaju milioni naših građana, koji daju značajan doprinos razvoju nacionalne ekonomije i nauke, kulture i društvene sfere. Težimo produbljivanju prijateljskih odnosa sa svim islamskim državama", navodi se u saopštenju, objavljenom na veb-sajtu Kremlja.

Predsednik je napomenuo da u Rusiji vekovima žive predstavnici različitih religija i naroda, koji čuvaju svoju jedinstvenost i posebnost. Simbolično je što se forum održava u Republici Tatarstan, ruskom regionu koji se dinamično razvija i neguje tradicije međuetničke harmonije, naglasio je Putin.

"Rusija učestvuje u radu Organizacije islamske saradnje kao posmatrač. Ove godine je organizacija proglasila gostoljubivi Kazanj kulturnom prestonicom islamskog sveta. Želim vam plodne diskusije i uspeh. Uveren sam da će ovaj forum biti, kao i uvek, produktivan i da će otvoriti nove horizonte za obostrano korisne veze između naših zemalja i naroda", zaključio je šef države.

Lavrov o jačanju odnosa sa islamskim zemljama

Ovo je u skladu sa onim što je već rekao ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov.

"Među bezuslovnim spoljnopolitičkim prioritetima Rusije je jačanje uzajamno korisnih odnosa sa državama prijateljske islamske civilizacije, kao i razvoj dijaloga sa Organizacijom islamske saradnje, koja ih okuplja", istakao je šef ruske diplomatije na godišnjem informativnom sastanku rukovodstva Grupe za strateške vizije "Rusija – islamski svet" sa ambasadorima država članica Organizacije islamske saradnje.

On je podsetio da su međunacionalna i međukonfesionalna saglasnost bile i ostaju jedan od najvažnijih elemenata viševekovne ruske državnosti.

"Uz druge tradicionalne religije, islam predstavlja neraskidivi deo duhovno-istorijskog i kulturnog nasleđa naše zemlje", zaključio je Lavrov.