"Danas sam u Drenovcu, u Paraćinu! Hvala ljudima na podršci našem predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj politici, trudu i radu. Hvala im na svemu što smo, zahvaljujući divnim ljudima Srbije, mogli da uradimo do sada za našu zemlju.

Iza nas ostaju stotine kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, pruga, stotine hiljada novih radnih mesta, klinički centri, bolnice, škole, naučno-tehnološki parkovi, veće plate, penzije, mnogo više novca za zdravstvo i za podršku porodicama. Danas sam se zahvalila ovim divnim ljudima na tome što su se suprotstavili obojenoj revoluciji i što je, zahvaljujući njihovoj podršci našem predsedniku i našoj stranci, Srbija pobedila!

Zamolila sam ih za podršku i nadalje. Mnogo toga još moramo da uradimo, a nama ne treba podrška stranaca, niti je tražimo, želimo podršku našeg naroda, naših građana, naše Srbije! Živela Srbija! Hvala ovim predivnim ljudima na svemu!", poručila je ona.