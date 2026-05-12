Predsednica skupštine Ana Brnabić tokom gostovanja na televiziji Pink govorila je o tzv "studentskoj" listi, kada je i otkrila ko je zapravo čini.

-Ko čini tzv "studentsku" listu, šta kriju? - glasilo je pitanje za Brnabićevu.

-Više - manje znamo, to su genijalci i studenti kao što je Kokanović ili nova lica kao što je Veroljub Dugalić koji nema koju funkciju nije obavljao. Studentkinja Ljilja Bralović koja će da besi zato što mi čak nismo ni za robiju, ali ne radi se tu o tome što prete Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici - ti ljudi prete sada svakom onom ko je glasao sa SNS ili Aleksandra Vučića, a to je dva miliona i 300 hiljada ljudi. Oni nisu ni za robiju. Njih će jahati, odnosno sve nas. To je njihov plan i program. Takvi vode blokadersku listu - rekla je ona i dodala:

-Imate tu kuso i repato, jedino što nemate - nemate studente, jedino što nemate - nemate mlade ljude i nemate nova lica. Sve su stara - nova lica. Imate Kokanovića koji je sekirom branio Violu fon Kramon, najveću lobistkinju za tzv Republiku Kosovo od svojih komšija. Žaklina Hajdin je novo i mlado lice, pre svega sa mnogo kredibiliteta, zato kada lažete o tome ko vam je deda zamislite šta ste sve u životu slafgali - poručila je Ana Brnabić.