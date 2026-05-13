Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Međutim, ono u šta se pretvorila sednica više liči na sopstveno poniženje blokadera iz bivše vlasti i njihovih vizija na koji način se dobijaju glasovi.

-U biračkim odborima su upotrebljavali pametne satove, pa su pričali kako su neki od njih imali i po nekoliko lažnih ličnih karti - reče Slobodan Petrović iz stranke Srbija centar - srce.

U ovu sramotnu konstataciju koju je želeo da poveže sa navodnom krađom na izborima ne bi poverovala ni deca, te je tako nakon ove izjave u Skupštini dobio samo smeh.

-Nemoj da je neko u biračkom odboru imao pametni sat u budućnosti, ne znam čemu služi, ali očigledno može da se krade sa pametnim satom - rekla je Ana Brnabić ironično.

"Taj pametan sat može sam da zaokruži?"

-Bio je jedan političar koji je govorio kako čipujemo ljude i na taj način znamo da li su glasali ili ne, a ovo sa pametnim satovima, šta sad - taj pametan sad zaokruži ili vidi kako je ko glasao? Ljudi, kako to ne patentirate i napravite, zgrnete milione? Ono što je suština vašeg političkog delovanja je neuspela stend ap komedija, jer ono što vi radite nije ništa drugo do samo mučena politika neuspelih fraza i pošalica. Vaša mesta u Skupštini zauzeće blokaderi, jer za ovakvu lošu šalu neće niko da glasa - rekao je poslanik Aleksandar Mirković.