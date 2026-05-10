Amerikanci smatraju da novac vlada političkim sistemom više nego što bi trebalo, pa tako 72 odsto njih smatra da u politici ima previše novca, dok se samo pet odsto ne slaže sa tim, pokazuju rezultati najnovije ankete koju je sproveo Politiko.

Većina ispitanika, koji su pristalice obe stranke - i republikanaca i demokrata - kaže da milijarderi imaju ogroman uticaj na američku politiku.

Skoro polovina anketiranih istovremeno smatra da birači imaju premalo moći.

Nove grupe povezane sa veštačkom inteligencijom, kriptovalutama i drugim industrijama u nastajanju ubrzano ulaze u političku arenu, ulažući milione dolara u konkurentne preliminarne izbore kako bi oblikovale ko će stići do Vašingtona.

Na poslednja tri srednjoročna izbora postavljeni su novi rekordi potrošnje, a firma za praćenje oglasa AdImpact predviđa da će izdvajanja na oglašavanje i politički marketing na izborima ove godine ponovo dostići novi rekordni nivo od 10,8 milijardi dolara.

“Ova vrsta astronomske potrošnje novca nagriza veru ljudi u naš sistem vlasti i mislim da ljudi zaista traže promene kako bi se deo ove skandalozne količine potrošnje obuzdao“, rekao je direktor u neprofitnoj grupi Issue One, Majkl Bekel.

Anketa, sprovedena u partnerstvu sa firmom Public First, sugeriše da mnogi Amerikanci taj uticaj vide kao nešto što dolazi na štetu birača i što izaziva zabrinutost ne samo u vezi sa pravičnošću, već i sa zdravim stanjem samog demokratskog sistema.

Većina anketiranih smatra da novac može da oblikuje ishod izbora, pa tako 39 odsto njih kaže da novac može direktno da kupi rezultate, a dodatnih 34 odsto smatra da može uticati, ali ne i kupiti rezultat.

Postoji partijska podela u verovanjima o tome koliko daleko taj novac može da ide, pa su glasači Donalda Trampa skloniji tvrdnji da ljudi ili organizacije sa puno novca mogu da utiču na izbore bez kupovine ishoda, dok su glasači demokratkinje Kamale Haris bili skloniji da kažu da rezultati izbora mogu da se kupe.

Na pitanje koliki uticaj različite grupe imaju na politiku, oko polovine ispitanika je reklo da glasači imaju premalo uticaja.

U međuvremenu, šest od 10 ispitanika reklo je da milijarderi imaju previše uticaja na američku politiku.

Ovakav stav je rasprostranjeniji među demokratama, a sa njim se slaže 75 odsto glasača Harisove, u poređenju sa 55 posto glasača Trampa.

Značajan deo ispitanika, takođe, smatra političke stranke, grupe sa posebnim interesima i strane vlade previše uticajnim, što daleko nadmašuje broj Amerikanaca koji kažu da te grupe imaju premalo uticaja.