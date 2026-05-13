Blokaderska N1 objavila je tekst pod naslovom pod naslovom "Parole vlasti završile i na kolovozu, u blizini pešačkih prelaza i škola: Da li se to sme i koliko je opasno". Sve ono što su blokaderi mesecima unazad radili, uznemiravali i svesno pravili opasnosti po celu javnost - za N1 je bezbedno, ali natpis ne.

Ovim povodom na društvenoj mreži X oglasila se i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić.

-Ovi blokirali auto-put tako što su preskakali zaštitne ograde i istrčavali na put po ugledu na prosečnu kozu, vozili 30 km/h da bi blokirali saobraćaj i stvarali kolone, noću sedeli po auto-putu, spavali na ulicama, gurali kontejnere, postavljali betonske blokove tokom noći po saobraćajnicama, igrali fudbal, odbojku i razne makarene na sred puta, oblepljivali svaku vrstu saobraćajne signalizacije idiotskim nalepnicama, ali - DA LI JE BEZBEDNO PISATI PO KOLOVOZU?!? Bogovi objektivnog novinarstva... Neopterećeni istinom i činjenicama. Neopterećeni odgovornošću - napisala je Brnabić.