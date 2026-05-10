Robert Grilec (52), šef kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj brutalno je ubijen danas sa tri hica u Krapini, u kafiću u kojem je bio čest gost.

Njega je, oko 8 sati, upucao njegov komšija, koji je potom izašao ispred ugostiteljskog objekta i pucao u sebe. Osumnjičeni za ubistvo je helikopterom hitno prebačen u bolnicu, gde je, kako pišu pojedini mediji, podlegao povredama.

O ubijenom policajcu oni koji su ga poznavali nemaju šta loše da kažu. Ističu da je bio "super čovek i veoma temeljan policajac", kojeg je odlikovala i bivša predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović 2018. godine.

Šta je bio motiv za ovaj jezivi zločin i dalje je predmet istrage.

Zaposleni u kafiću, koji se nalazi u sklopu tržnog centra, kao i ljudi koji su svedočili brutalnom ubistvu ispričali su jezive detalje.

Svedoče da je ubica ušao u kafić i da je prišao stolu za kojim je Robert sedeo i da je bez reči u njega ispalio tri hica, a potom se okrenuo i izašao napolje.

Sve se dogodilo naočigled konobara, kojima je tik pre Robert naručio kafu.

"Nisam stigao ni da mu donesem kafu, taman sam je napravio", rekao je za 24sata Dorijan Švaljek, konobar.

On je istakao da je ubijeni bio čest gost u kafiću, dok napadača ne poznaje.

"Ubio ga je dok je sedeo. Sakrio sam se u skladište, nisam mogao napolje, stajao je na ulazu", rekao je konobar.

Prema navodima policije, do tragedije je došlo jutros u ugostiteljskom objektu, dok je Robert Grilec bio van službe. Policija je odmah izašla na teren i započela uviđaj, a kako su preneli hrvatski mediji, i ubijeni policajac i napadač bili su stanovnici Krapine i živeli u istom naselju.

