- Mi smo se večeras okupili ovde kako bismo pokazali šta je zajedništvo i pokazali da imamo veru da Srbija pobeđuje! Ono što bih ja istakla je upravo ta podrška predsednika Aleksandra Vučića i njegova vizija gde on ističe veru u nas mlade, u obrazovanje. I u to da kada imamo ovakvu omadinu Srbija nema čega da se plaši - rekla je Marija za Alo!

Drugi naš sagovornik je istakao da se borba omladine isplatila.

- Mi smo sada ovde na istom mestu gde je ta borba i počela pre nešto više od godinu dana. Tada je bilo najteže za našu zemlju, tada je ona zapravo i odbranjena, tada su građani Srbije došli ovde i mladi i nešto stariji da odbrane svoju zemlju. I zbog toga je i ovaj slogan Srbija pobeđuje! Uprkos svim problemima u poslednjih godinu i po dana naša država je pobedila - rekao je on.

Podsetimo, večeras od 20 časova u Pionirskom parku počeo je skup pod nazivom „Srbija pobeđuje“.

Biće ovo veče ispunjeno muzikom, energijom i atmosferom zajedništva i podrške Srbiji, dok se na promotivnim materijalima ističu poruke „1000 ljudi, jedna atmosfera“

Događaj će biti održan u Pionirskom parku, a očekuje se dolazak velikog broja građana iz Beograda, ali i drugih delova Srbije.

Dešavanja na skupu možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.