Voditeljka Dušica Jakovljević već godinama je jedno od prepoznatljivih televizijskih lica, a tokom karijere njen izgled prošao je kroz brojne promene.

Iako je korigovala određene detalje na sebi i menjala imidž, kratka plava kosa ostala je njen zaštitni znak.

Poslednjih godina Dušica vodi rijaliti program i redovno privlači pažnju gledalaca, kako svojim nastupom, tako i izgledom.

Svojevremeno je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz emisije na kojoj je pozirala u ultra kratkoj šljokičavoj haljini, ističući svoje duge i vitke noge.

Objava je izazvala brojne reakcije, a pratioci su joj uputili veliki broj komplimenata na račun izgleda i vitke figure.

Mnogi su se tada zapitali koliko voditeljka zapravo ima godina, budući da svojim izgledom često iznenađuje javnost.

Koliko godina ima Dušica Jakovljević?

Naime, nedavno je proslavila 44. rođendan, što je mnoge ostavilo u čudu. Neposredno pre toga, putem Instagram storija otkrila je i koliko kilograma ima.

Voditeljka je pre nekoliko meseci podvrgnuta operaciji nosa, o kojoj se u javnosti dosta spekulisalo.

Tim povodom odlučila je da stane na put brojnim nagađanjima i objasni o kakvom zahvatu je zapravo reč.

- Čula sam neverovatne stvari. Objavila sam da sam imala šest intervencija na sinusima, kao i jednu operaciju nosa koja nije uspela i koju moram ponovo da uradim. Međutim, slušala sam priče da sam radila estetsku operaciju nosa i nozdrva, a plastične nozdrve ne postoje. Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nakon koje je došlo do komplikacija i nos se srušio - ispričala je potom.

Otkrila šta je sve operisala na sebi

Tom prilikom otkrila je i koje je estetske korekcije radila tokom godina.

- Uradila sam liposukciju ruku i sada, kada mašem, nemam problem sa tim delom tela. Radila sam određene manje korekcije zbog kojih se osećam bolje, ali već duže vreme nisam imala nikakve zahvate. Nemam više botoks, nemam ništa u usnama, istopila sam sve filere. Očekuje me još jedna operacija nosa, a reč je o zdravstvenom zahvatu - priznala je voditeljka za Pink.

Voditeljka je tako još jednom otvoreno govorila o estetskim i zdravstvenim intervencijama, ističući da nikada nije krila promene koje je radila, kao ni razloge zbog kojih se odlučila na određene zahvate.