OVAN

POSAO: Imate podršku šefova u vezi sa obavljanjem posla, ali ne i razumevanje na ličnom planu. Osobe na položaju imaće problem sa radnicima. Ukoliko tražite posao, najpre ćete ga naći u oblasti finansija, računovođstva, osiguranja.

LJUBAV: Oni koji su u vezi doći će u iskušenje da prevare, ali će se u poslednjem trenutku povući. U poslovima ćete iskoristiti svoju moć ubeđivanja i argumenata.

ZDRAVLJE:Treba da poboljšate ishranu zbog kostiju i kože. Proverite takođe svoju krvnu sliku, jer možete očekivati pad gvožđa zbog velikih napora koje ste imali. Posavetujte se sa nutricionistom o otpornosti vaše kože.

BIK

POSAO: Ako ne radite, trenutno su vam očekivanja nerealna. Nepraktični ste, a mogli bi ste samo sanjati o poslu bez ikakvog preduzimanja akcije. Mogući su nelegalni poslovi i poslovi u zatvorenim institucijama.

LJUBAV: Zaljubljenost, sjedinjenje s partnerom i nezaboravni trenuci strasti i zajedništva mnoge pripadnike ovog znaka poguraće prema bračnim vodama. Singl devojke naići će na muškarca za ozbiljnu vezu.

ZDRAVLJE: Trebali bi ste zapitati šta činite svom organizmu, jer ste strastveni pušač. Ne volite lekcije, ali je došlo vreme da pokušate da se oduprete ovoj zavisnosti. Morate biti uporni, jer ste strastveni pušač. Imaćete uspeha ako shvatite da to može preći u hroničnu bolest.

BLIZANCI

POSAO: Prevodioci, reporteri ili osobe koje vode neki vid obuke mogu sada potražiti posao. Odlično je vreme da i sami razmislite da li bi ste mogli da se preorijentišete na neko drugo zanimanje. Neki će napustiti posao tražiće bolje rešenje.

LJUBAV: Do kraja nedelje ćete se osećati posebno sentimentalno. Želećete da proslavljate jubileje i biće vam potrebno mnogo ljubavi i nežnosti da bi ste se osećali srećno. Tada ćete imati dovoljno energije!

ZDRAVLJE: Malo fizičke aktivnosti nije na odmet, jer je to potrebno vašem organizmu. Možete imati manje probleme sa pritiskom, a to je posledica masne hrane koju konzumirate. Počnite da vodite računa o ishrani i olakšajte organizmu da se izbori sa onim od čega je ugrožen.

RAK

POSAO: Sve što je povezano sa poslom treba sada privoditi kraju. Ne dozvolite da iza sebe ostavite bilo kakve repove i nedovršenja stanja. Iako ćete biti nezadovoljni stvari će ići svojim tokom uprkos situaciji koja vas muči. Takođe spremite se da uložite finansijska sredstva.

LJUBAV: U ljubavi ste izuzetno strastveni i harizmatični. Simpatiji ćete dati do znanja da ste zainteresovani. U brakovima će biti više srećnih trenutaka. Zauzmite odlučan stav, odbacite negativne misli i usmerite se na najvažnije zadatke.

ZDRAVLJE: Puni ste energije i prosto pucate od zdravlja. Ukoliko se i desi manja prehlada, biće zanemarljiva, jer će proći bez temperature i komplikacija. Ukoliko ste sportista, imaćete dodatnu energiju da izdržite sve napore koji su pred vama.

LAV

POSAO: Proverite dokumentaciju, jer je moguće da platite za nešto što i ne postoji. Gubitak nije veliki, ali je nepotreban. Ako imate nameru da pokrenete svoj posao, tražite kredit. Tada pročitajte apsolutno svaku stavku pisanu sitnim slovima.

LJUBAV: U ljubavi vam predstoje dani sreće, uz malo uloženog truda ojačaćete ljubav. Ako ste sami, nije isključena nova ljubav tamo gde je najmanje očekujete.

ZDRAVLJE: Posvetite se očuvanju svog zdravlja, radite stalno na preventivi. Povedite računa o zglobovima i kostima. Potrebna vam je fizička aktivnost. Potrebno je da se posvetite očuvanju svog zdravlja, ali morate raditi na preventivi.

DEVICA

POSAO: Paralelni izvor prihoda može se pokazati kao vrlo značajan, jer u osnovi nemate predstavu ni šta trošite, ni gde trošite. Ako se bavite privatnim poslom, očekujte inspekcije pa zato sredite papirologiju. Bićete koncentrisani na sebe i rešavanje pitanja egzistencije.

LJUBAV: Srećno zaljubljeni razmišljaće o zajedničkom životu. Pred velikim ste životnim odlukama, neki će planirati i potomstvo. Singl devojke mogu upoznati šarmantnog momka.

ZDRAVLJE: Vodite računa o ishrani, jer možete imati gasrto probleme na koje niste navikli, a to može da vas iznenadi. Možete osetiti malaksalost, što je posledica prethodnog slavlja. Sve će se vratiti u normalu kada se malo odmorite.

VAGA

POSAO: Moraćete da rešavate sve ono što do sada niste rešavali, jer ćete biti primorani da se suočite sa posledicama prethodnog nemara i opuštenosti. Ako ste nezaposleni, sada imate šansu da vam se posao ponudi spontano i bez opterećenja.

LJUBAV: Velika je razlika između onoga što pokazujete i onoga što osećate, mnogi od vas su zaljubljeni u nekog ko vam ne uzvraća osećanja. Bračni odnosi biće prožeti nepoverenjem, ali ljubav i privrženost neće biti dovedeni u pitanje. Radićete mnogo i bićete zadovoljni učinkom i razultatima.

ZDRAVLJE: I sami znate da vam je zdravlje osetljivo, a posebno ćete se žaliti na ekcem koji vas već neko vreme opterećuje. To će rezultirati vašom osetljivošću, a mogući su i pojačani simptomi. Najvažnije je da odete na vreme kod lekara.

ŠKORPIJA

POSAO: Postoji tendencija ka poboljšanju i promeni statusa nabolje. Nudiće vam se posao vezani za transport, trgovinu i poslovi vezani sa nekim vidom uniforme. Ako ste zaposleni, postajete snalažljiviji i samopouzdanje vam raste.

LJUBAV: Aktuelno je udvaranje zauzete osobe koja se još nije oslobodila ljubavne prošlosti. Singl osobe bi mogle da obnove bivšu vezu ili da se ponovo zaljube u istu osobu. Od tada vam sve kreće nabolje, pa ćete uživati u davanju i primanju emocija. Pustite da ljubav uđe u vaše srce.

ZDRAVLJE: Ako se na vreme posvetite svom problemu, moguće je da izbegnete sve nelagodnosti koje vam to donosi. Dobro bi bilo da odete kod nutricioniste koji će vam dati savete o ishrani, jer je činjenica da ne znate šta je uzrok vašeg problema.

STRELAC

POSAO: Treba da budete oprezni ukoliko se pojavi neosnovani optimizam, koji je posledica građenja planova bez čvrste osnove. Izbegavajte ulazak u poslovna partnerstva i obratite pažnju na ambiciju koju trenutno gajite.

LJUBAV: U vezi ili braku suočićete se sa novom odgovornošću, ali sa žarom i svežinom. Singl osobama ovi dani donose poznanstvo koje će se bazirati na prijateljstvu, a posle čega će doći do dubljih emocija.

ZDRAVLJE: Opteretila vas kičma, loša cirkulacija i problem sa varenjem – akcenat je na ishrani i redovnim obrocima.Treba da se oslonite na svoje unutrašnje osećaje i slušajte potrebe svog tela.

JARAC

POSAO: Oni koji su imali problem oko zaposlenja, jer su mogli da nađu posao samo ako imaju specifičnu profesiju, sada će odahnuti. Pružaju se šanse da dobiju posao i oni koje imaju praktičnu struku.

LJUBAV: Vaše i partnerove nesigurnosti izbiće na površinu. Odvojite dovoljno vremena jedno za drugo, naročito ako ste se udaljili. Ne pravite scene i ne svađajte se, jer time ništa nećete postići. Nešto i oprostite.

ZDRAVLJE: Čuvajte se fizičkih povreda, bilo u saobraćaju, poslu ili u kući. Promenljivo vreme vam može doneti prehladu koja će biti praćena visokom temperaturom. Posetite obavezno lekara! Ako ste pušač, svakako ste u vrlo rizičnom periodu, jer ste vrlo osetljivi.

VODOLIJA

POSAO: Bićete aktivniji početkom dana. Pokušajte da ne pričate o svojim planovima. Radite na njima, ali se ne poveravajte. Na taj način šanse su veće da postignete cilj. Zaposlene osobe će biti mnogo više angažovane, ali će se trud isplatiti.

LJUBAV: Bez oklevanja se upuštate u nova poznanstva i romantične veze, pa su velike šanse da upoznate osobu sa kojom ćete poželeti vezu. Nekima se nova simpatija smeši na radnom mestu ili na hodnicima fakulteta.

ZDRAVLJE: Ishrana bogata vitaminima i mineralima je dobrodošla, a svakako i boravak na svežem vazduhu. Moguća je prehlada, pa se pričuvajte koliko je to moguće, jer ako se ne izlečite na vreme, moguće je da se vrati ovakvo stanje.

RIBE

POSAO: Ideje vezane za privatnu delatnost su odlične, ali će biti problema sa dokumentacijom koju treba prikupiti. Kako se ne odlikujete čvrstom voljom, angažujte nekog da to uradi za vas. Sada je pravo vreme za učenje, jer naredni dani donose plodove onoga što sada činite.

LJUBAV: Ukoliko tragate za ljubavlju, naći ćete je na poslu ili u komšiluku – pogledajte malo oko sebe. Vaš život postaje dinamičan na svim poljima, ali sada ćete biti iznenađeni nekim novostima.

ZDRAVLJE: Oslobađaćete se svih opterećenja. To znači da ćete napokon shvatiti da su psihički problemi rešivi i da nemate razloga da se toliko opterećujete nečim što ne možete promeniti. Ponekad mislite da nema izlaza iz neke situacije, ali kada vidite pozitivan ishod, dolazi i do psihofizičkog poboljšanja.