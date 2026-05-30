Dok cene nekretnina širom Srbije poslednjih godina beleže rast, na oglasima se povremeno pojave ponude koje privuku veliku pažnju kupaca. Jedna od njih je i vikendica sa voćnjakom u okolini Sente, čija je orijentaciona cena svega 5.500 evra.

Nekretnina se nalazi u naselju Pana, na oko četiri kilometra od centra Sente i oko 1,8 kilometara od reke Tise. Smeštena je na mirnoj lokaciji, daleko od gradske gužve, što je čini zanimljivom za one koji traže mesto za odmor, bavljenje voćarstvom ili beg u prirodu tokom vikenda.

Na parceli površine 2.854 kvadratna metra nalazi se manja vikendica, pomoćni objekti i voćnjak. Iako voćnjak nije redovno održavan, u njemu se nalaze i starije i mlađe voćke, kao i desetak velikih stabala oraha, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da ga obnovi i ponovo stavi u funkciju.

Prema navodima iz oglasa, vikendica je građena od čvrstog materijala i konstrukcijski se nalazi u dobrom stanju. Upravo zbog toga mnogi smatraju da ova nekretnina ima potencijal, uprkos tome što zahteva dodatna ulaganja.

Razlog zbog kojeg je cena tako niska krije se u nekoliko činjenica. Nekretnina trenutno nema priključak na električnu mrežu, parcela nije ograđena, a voćnjak zahteva uređenje i redovno održavanje. Ipak, za kupce koji su spremni da ulože vreme i trud, ovakva ponuda može predstavljati zanimljivu priliku.

Parcela je pravilnog oblika, široka oko 12 metara i duga približno 240 metara, što pruža dovoljno prostora za različite namene – od uzgoja voća i povrća do uređenja vikend imanja za odmor u prirodi.

Dodatnu vrednost ovoj nekretnini daje i blizina Tise, jedne od najlepših reka u Vojvodini, poznate po ribolovu, prirodi i mirnom ambijentu.

Za svega 5.500 evra nemoguće je pronaći nekretninu sa gotovo 29 ari zemljišta, voćnjakom i postojećim objektima, pa ne čudi što je oglas privukao pažnju mnogih koji maštaju o svom kutku u prirodi.