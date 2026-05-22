Glavni grad Srbije osvanuo je potpuno preplavljen upečatljivom akcijom koja je podigla na noge mnoge Beograđane.

Na najprometnijim mestima u gradu, od ključnih nadvožnjaka na autoputu, preko Novog Beograda, pa sve do samog centra prestonice, osvanuli su identični, masovni transparenti i grafiti sa jasnom porukom "Srbija pobeđuje".

Grmi od sirena

Beogradom se satima prolamao jak zvuk truba. Vozači u kolonama masovno su pritiskali sirene u znak podrške poruci koja je ispisana na transparentima.

Prolaznici su zastajali, fotografisali ove prizore i poslali jasnu podršku građana.

Građani pokazali šta misle

Više od godinu dana su rušili Srbiju i uništavali živote građanima.

Sada su građani Beograda pokazali šta misle!

"Srbija pobeđuje" čulo se glasno danas u Beogradu.