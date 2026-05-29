Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se iz Andore povodom nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, ocenivši da će efekti tog putovanja tek biti vidljivi u godinama koje dolaze i da je Srbija dobila ogromnu razvojnu šansu.

Brnabićeva je istakla da će građani Srbije tek u budućnosti moći u potpunosti da sagledaju značaj sporazuma i dogovora postignutih tokom posete Kini.

– Mislim da će se o tome tek pričati u narednim godinama, zato što ćemo mi pozitivne efekte te posete tek videti. Videćemo ih u novim radnim mestima, videćemo ih u većem ekonomskom rastu, videćemo ih u boljim platama, samim tim i u boljim penzijama – poručila je Brnabićeva.

Ona je naglasila da će Srbija zahvaljujući toj poseti dodatno ojačati svoju inovativnu konkurentnost i da bi mogla da dobije prilike koje nijedna druga evropska država trenutno nema.

– Videćemo sve ono što je zahvaljujući toj poseti Srbija dobila, a što će možda imati kao prva zemlja na evropskom kontinentu – rekla je ona.

Brnabićeva je posebno zahvalila predsedniku Vučiću na, kako je navela, ogromnoj borbi i naporu tokom posete Kini.

– Hvala predsedniku na svoj borbi. Hvala građanima koji su ga dočekali, zaslužio je, zaslužio je i preko toga. Zaslužio je da svi zajedno igramo moravac po uzoru na one robote u Kini i svaka mu čast – rekla je predsednica Skupštine.

Ona je istakla da građani možda ni ne mogu da zamisle koliko su pripreme za ovakvu posetu zahtevne i koliko energije zahtevaju razgovori i sastanci koje je predsednik imao tokom boravka u Kini.

– Nisam sigurna da ljudi sada svi razumeju kakav je to napor i koliko je trajala priprema za tu posetu. Fascinantno je da iz dana u dan, bez obzira na vremensku razliku, bez obzira na sve političke probleme i sve napade koje trpi čak i dok je u Kini, predsednik bude toliko fokusiran da ima taj broj sastanaka, taj broj potpisanih sporazuma i da toliko mnogo toga donese Srbiji – poručila je Brnabićeva.

Na kraju obraćanja još jednom je zahvalila Vučiću na svemu što je, kako je rekla, izdržao tokom prethodnog perioda.

– Hvala vam mnogo i svaka vam čast na svemu što ste izdržali – zaključila je Brnabićeva.