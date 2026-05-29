Tokom posete Kini predsednik Vučić je dobio zahtev da da autogram na košarkaškoj lopti.

Tokom potpisivanja zamoljen je da stavi brojeva 577 i da će svi Kinezi znati o kome se radi i ko je potpisao.

Mnogi ne znaju ali predsednik Republike Srbije je ne samo prijatelj sa najvišim državnim rukovodstvom Narodne Republike Kine već je i prava medijska ličnost i izuzetno popularan kod običnih Kineza.

Njegovi intervjui i izjave, kao i klipovi na kojima se nalazi on su među najgledanijima na Kineskim društvenim mrežama.

A čuveni intervju u kojem je naš predsednik na pitanje o teritorijalnom integritetu Kine i šta misli o Tajvanu rekao: "Taiwan is China. Full stop!" (Tajvan je Kina. Tačka!) je najgledaniji intervju sa bilo kojim stranim zvaničnikom ikada. Sve fotografije, snimci i bilo koja vest na kineskim društvenim mrežama koja ima veze sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obavezno sadrži broj 577.

Zašto baš broj 557

Brojevi 557 se vezuju za našeg predsednika i popularan je zbog bliskih odnosa i iskrenog prijateljstva Srbije i Kine.

To je nastalo kao igra reči i brojeva:

„Wu“ (武) zvuči slično broju 5 na kineskom

„Qi Qi“ (契奇 / 奇) zvuči slično kao 77

Pa kineski korisnici interneta koriste 577 kao nadimak za Vučića.

U tradicionalnoj kineskoj filozofiji broj 5 simbolizuje:

centar

stabilnost

balans sveta

dok broj 7 simbolizuje:

zajedništvo

duhovnost

Kao uzvratni poklon prilikom davanja autograma naš predsednik je dobio na poklon prelepo udađen tanjir od najfinijeg porculana oslikan i urađen u najprestižnijoj umetničkoj radionici koja proizvodi ručno luksuzne i malobrojne predmete u stilu i tehnikama koje su koristili stari majstori preko hiljadu godina.

Na kobaltno plavoj pozadini nalazi se konj jer je urađen u malom broju primeraka povodom godine konja koja je sada po kineskom horoskopu.