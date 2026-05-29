Očigledno je da su blokaderi skupina takvih likova da se tu, što bi rekao naš narod ne zna ko pije, ali se zna ko plaća. Najveći ceh njihovog bezobzirnog ponašanja plaćaju građani Srbije.

U takvoj skupini koja se slaže kao ulje i voda malo, malo pa bukne neki rat i sukob gde jedni druge čašćavaju raznim prigodnim uvredama i time pokazuju to navodno lice neke navodno bolje Srbije. Realnost je da od njih gora ne može da postoji.

Poslednji sukob se desio između dva istaknuta blokadera profesora Stevana Filipovića i psihologa Ane Mirković, a u sve se umešao i blokaderski nalog Nepobediva_77 na društvenoj mreži Iks, kao što možete videti.

Njihova unutrašnja borba je toliko očigledna da više ne mogu ni da je sakriju, a izgleda da ni ne žele.

Verovatno je da ovaj sukob prerasta u rat za bolje startne pozicije kod stranih finansijera ali i pred izbore.

Šta drugo očekivati od grupacije kojoj je jedina zajednička tačka mržnja prema Vučiću i prezir prema sopstvenom narodu i državi?