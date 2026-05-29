Petodnevna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini ocenjena je kao jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih misija Srbije u poslednjih nekoliko decenija, dok analitičari poručuju da će efekti tog putovanja tek biti vidljivi u godinama koje dolaze.

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Nemanja Zavišić izjavio je da poseta predsednika Vučića Kini predstavlja “krunu uspeha spoljne politike Srbije u poslednjoj deceniji”.

– Sama činjenica da je kineski predsednik Si Đinping ovog proleća imao samo tri bilateralna susreta i to sa predsednicima SAD, Rusije i Srbije dovoljno govori o ugledu koji Srbija i Vučić uživaju u Kini. Orden koji je naš predsednik dobio od kineskog predsednika uspeh je cele nacije na koji svi treba da budemo izuzetno ponosni – rekao je Zavišić za “Novosti”.

On je naveo da je vrednost potpisanih sporazuma tokom posete čak 953 miliona evra i istakao da Srbiju očekuje gotovo milijarda evra kineskih investicija.

– To znači hiljade novih radnih mesta, nove tehnologije i rast BDP-a koji je osnova za povećanje plata i penzija – rekao je Zavišić.

Posebno je naglasio da će Srbija postati prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi humanoidne robote.

– Fabrika će biti otvorena u Šapcu i plate će biti značajno iznad proseka. Takođe, svi koji posete EKSPO moći će da vide leteće taksije, što predstavlja ogroman tehnološki iskorak za našu zemlju – naveo je on.

Zavišić je dodao da će se u Sremskoj Mitrovici od 2026. godine proizvoditi do 5.000 električnih automobila godišnje, kao i da je postignut veliki broj sporazuma u oblasti namenske industrije i vojno-tehničke saradnje.

Posetu predsednika Srbije Kini pohvalio je i vojni analitičar Andrej Mlakar, ocenivši da ona ima istorijski, ekonomski i bezbednosni značaj za Srbiju.

– Kretanje Srbije prema digitalizaciji, robotizaciji i podizanju tehničkog nivoa zemlje dodatno će povećati njen ekonomski kredibilitet – rekao je Mlakar.

Govoreći o saradnji sa kineskim vojnim kompanijama, Mlakar je istakao da je Vojska Srbije poslednjih godina napravila “kvantni skok”.

– PVO sistemi kupljeni u Kini napravili su mnogo veći iskorak nego što je to urađeno prethodnih 30 godina. Sada smo sposobni da odvratimo svaki napad i pokrijemo velike i male visine – rekao je Mlakar.

On je naveo i da su aerobalističke rakete CM-400 koje je Srbija nabavila iz Kine izazvale “histeriju u Zagrebu”, kao i da pojedine zemlje Evropske unije i SAD ne gledaju blagonaklono na razvoj saradnje Beograda i Pekinga.

– Kina nikada nije imala politiku ucena, diktata i sankcija kao što je to radila Evropska unija. Ostala je naš čvrst saveznik uz Rusiju i garant teritorijalne celovitosti Srbije – rekao je Mlakar.

Politički analitičar Nina Kuburović ocenila je da poseta Kini predstavlja “veoma važan šahovski potez” za budućnost Srbije.

– Nakon posete američkog predsednika i predsednika Ruske Federacije Kini, naš predsednik je ubrzo potom dočekan uz istorijsku dobrodošlicu. To pokazuje značaj i ulogu Srbije u periodu koji dolazi – rekla je Kuburović.

Ona je istakla da Srbija više nije “mala zemlja sa Balkana”, već država koja postaje ekonomski gigant jugoistočne Evrope.

– Posle samo četiri dana predsednik Srbije vraća se sa milijardu evra investicija. To znači nova radna mesta, fabrike, razvoj tehnologija i unapređenje vojno-tehničke saradnje – navela je Kuburović.

Govoreći o budućnosti Srbije, ona je ocenila da će saradnja sa Kinom omogućiti našoj zemlji da postane jedan od nosilaca tehnološkog razvoja u Evropi.

– Zamislite gde će Srbija biti za deset godina kada budemo proizvodili humanoidne robote i kada naši inženjeri budu obučavani za rad sa najsavremenijim kineskim tehnologijama – rekla je Kuburović.

Na kraju je ocenila da je ovo bila jedna od najvažnijih poseta u dosadašnjoj političkoj karijeri predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

– Ova poseta pokazaće se kao veoma značajna za sve građane Srbije, jer će investicije, razvoj tehnologija i privredni rast dodatno ojačati ekonomsku i političku stabilnost zemlje – zaključila je Kuburović.

(Novosti)