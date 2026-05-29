Poznata voditeljka Minja Miletić u jučerašnjoj emisiji na Juronjuzu (Euronews) raskrinkala je sve laži blokadera.

Ona je na početku emisije iznela spisak koji je dokaz da medijski prostor za sve postoji, ali da blokaderi odbijaju gostovanja.

U najavi, Miletić je rekla:

- I pre nego što počnemo razgovor, ja sam samo dužna i zbog naših gledalaca da kažem da smo mi u ovoj emisiji prošle nedelje zvali studente u blokadi. Oni su rekli da ne mogu da dođu zato što se spremaju za protest. Onda smo uputili poziv i ove nedelje, ali nažalost nismo dobili nikakav odgovor.

​Pored njih, zvali smo i Aleksandra Ivkovića, Nikolu Paruna, Đorđa Pavićevića, Aleksandra Baucala, Aleksandra Srećkovića Kuburu, Gojka Božovića, Miodraga Jovanovića, Ivana Živkova, Cvijetina Milivojevića, Zorana Panovića, Đorđa Vukadinovića, Bobana Stojanovića... Tako da nažalost niko od njih, iz opravdanih ili neopravdanih razloga, dakle, nije mogao da prisustvuje.

Nakon ove emisije voditeljka se našla na meti najbrutalnijih i najgnusnijih napada blokadera i to zato je svima njima u programu uživo sasula istinu u lice.