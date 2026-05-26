Nakon što su, dan nakon burnih scena i sukoba koji su izbili posle protesta blokadera u Beogradu, mladi u Novom Sadu na keju pored Dunava svojim telima ispisali "Ipak Srbija pobeđuje". Sada je slična poruka poslata i iz Beograda.

Naime, više stotina ljudi je na obali Save svojim telima ispisalo poruku koja glasi "Srbija pobeđuje."

I to nije jedina poruka blokaderima. Druga sa druge obale Save glasi: Barem jednom u životu za svoju zemlju stanite.

