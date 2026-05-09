Asteroid Benu nastavlja da pruža nove tragove za najveća pitanja naučnika o formiranju ranog Sunčevog sistema i poreklu života.

Kao deo tekućeg istraživanja netaknutih uzoraka koje je na Zemlju dopremila letelica OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer), pojavila su se tri nova rada objavljena u utorak u časopisima Nature Geosciences i Nature Astronomy.

Ovi radovi predstavljaju izvanredna otkrića jer pronađeni su šećeri (neophodni za biologiju), supstanca slična gumi, koja ranije nije viđena u astromaterijalima i neočekivano velika količina prašine nastale eksplozijama supernove.

Šećeri neophodni za život

Naučnici predvođeni Jošihirom Furukavom sa Univerziteta Tohoku u Japanu pronašli su šećere neophodne za biologiju na Zemlji u uzorcima Benua i detaljno su opisali svoje nalaze u časopisu Nature Geoscience. Pronađeni su šećer riboza sa pet ugljenikovih atama i, prvi put u vanzemaljskom uzorku, glukoza sa šest ugljenikovih atama.

Iako ovi šećeri nisu dokaz života, njihovo otkrivanje, zajedno sa prethodnim otkrivanjima aminokiselina, nukleobaza i karboksilnih kiselina u Benuovim uzorcima, pokazuju da su gradivni blokovi bioloških molekula bili široko rasprostranjeni širom Sunčevog sistema.

Za život na Zemlji, šećeri dezoksiriboza i riboza su ključni gradivni blokovi DNK i RNK, respektivno. DNK je primarni nosilac genetskih informacija u ćelijama. RNK obavlja brojne funkcije i život kakav poznajemo ne bi mogao da postoji bez nje. Riboza u RNK se koristi u šećerno-fosfatnoj "kičmi" molekula koja povezuje niz nukleobaza koje nose informacije.

"Svih pet nukleobaza koje se koriste za izgradnju DNK i RNK, zajedno sa fosfatima, već su pronađene u uzorcima sa Benua koje je OSIRIS-REx doneo na Zemlju", rekao je Furukava. "Novo otkriće riboze znači da su sve komponente koje formiraju molekul RNK prisutne u Benuu".

Otkriće riboze u uzorcima asteroida nije potpuno iznenađenje. Riboza je prethodno pronađena u dva meteorita pronađena na Zemlji. Ono što je važno kod Benuovih uzoraka jeste da istraživači nisu pronašli dezoksiribozu. Ako je Benu neki pokazatelj, to znači da je riboza možda bila češća od dezoksiriboze u okruženjima ranog Sunčevog sistema.

Istraživači smatraju da prisustvo riboze i nedostatak dezoksiriboze podržava hipotezu o "RNK svetu", gde su se prvi oblici života oslanjali na RNK kao primarni molekul za skladištenje informacija i pokretanje hemijskih reakcija neophodnih za preživljavanje.

"Današnji život se zasniva na složenom sistemu organizovanom prvenstveno od tri vrste funkcionalnih biopolimera: DNK, RNK i proteina", objašnjava Furukava. "Međutim, rani život je možda bio jednostavniji. RNK je vodeći kandidat za prvi funkcionalni biopolimer jer može da čuva genetske informacije i katalizuje mnoge biološke reakcije".

Uzorci sa Benua su takođe sadržali jedan od najčešćih oblika "hrane" (ili energije) koju koristi život na Zemlji, šećer glukozu, što je prvi dokaz da je važan izvor energije za život kakav poznajemo bio prisutan i u ranom Sunčevom sistemu.

Misteriozna, drevna "guma"

Drugi rad, u časopisu Nature Astronomy, autora Skota Sandforda iz NASA-inog istraživačkog centra Ejms u kalifornijskoj Silicijumskoj dolini i Zak Gejnsfort sa Univerziteta u Kaliforniji, Berkli, otkriva materijal sličan gumi u uzorcima sa Benua koji nikada ranije nije viđen u svemirskim stenama - nešto što je moglo da pomogne u postavljanju temelja na Zemlji za pojavu sastojaka života. Iznenađujuća supstanca je verovatno formirana u ranim danima Sunčevog sistema, kako se Benuov mladi matični asteroid zagrevao.

Nekada mekana i fleksibilna, ali otkako je stvrdnuta, ova drevna "svemirska guma" sastoji se od materijala sličnih polimerima, izuzetno bogatih azotom i kiseonikom. Takvi složeni molekuli mogli su da obezbede neke od hemijskih prekursora koji su pomogli u pokretanju života na Zemlji, a njihovo pronalaženje u netaknutim uzorcima sa Benua je važno za naučnike koji proučavaju kako je život nastao i da li postoji van naše planete.

Kako je čestica bila hiljadu puta tanja od ljudske dlake, analizirali su njen sastav putem elektronske mikroskopije u Molekularnoj livnici i rendgenske spektroskopije u Naprednom izvoru svetlosti Berkli laboratorije. Visoka prostorna rezolucija i osetljivi rendgenski snopovi ALS-a omogućili su do sada "nemoguću" hemijsku analizu.

"Znali smo da imamo nešto izuzetno čim su slike počele da se pojavljuju na monitoru", rekao je Sandford. "Bilo je to kao ništa što smo ikada videli, i mesecima smo bili zaokupljeni podacima i teorijama dok smo pokušavali da shvatimo šta je to tačno i kako je moglo da nastane".

Tim je sproveo niz eksperimenata kako bi ispitao karakteristike materijala i naveo je da je on bio fleksibilan i savitljiv, sličan korišćenoj žvakaćoj gumi ili čak mekoj plastici. Materijal je bio providan, a izlaganje zračenju ga je učinilo krhkim, poput baštenske stolice ostavljene previše sezona na suncu.

"Posmatrajući njegov hemijski sastav, vidimo iste vrste hemijskih grupa koje se javljaju u poliuretanu na Zemlji", rekao je Sandford, "što ovaj materijal iz Benua čini nečim sličnim 'svemirskoj plastici'".

Međutim, drevni asteroidni materijal nije samo poliuretan, koji je uređen polimer. Ovaj ima više "nasumičnih, mešanih veza i sastav elemenata koji se razlikuje od čestice do čestice", rekao je Sandford.

Ali, poređenje naglašava iznenađujuću prirodu organskog materijala otkrivenog u NASA-inim uzorcima asteroida, a istraživački tim ima za cilj da ga više prouči.

BONUS VIDEO