Nakon potpisivanja više vojnih i strateških sporazuma između država regiona, sve češće se postavlja pitanje da li se na Balkanu stvara nova geopolitička i bezbednosna arhitektura pod snažnim uticajem Berlina i zapadnih centara moći.

Posle trojnog pakta Zagreba, Tirane i Prištine, kao i sporazuma Hrvatske i Slovenije, Severna Makedonija je ove nedelje potpisala stratešku saradnju sa Hrvatskom, što je dodatno podiglo tenzije i otvorilo brojna pitanja o novim savezima u regionu.

Magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović ocenio je za RT Balkan da se iza ovih procesa krije pokušaj izgradnje novog bezbednosnog okvira Balkana i jugoistočne Evrope sa ciljem potiskivanja ruskog i kineskog uticaja.

Govoreći o ulozi Hrvatske u novim savezima, Jovanović smatra da hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić pokušava da kroz militarizaciju dodatno ojača svoju političku poziciju unutar HDZ-a.

– Anušić je glavna zvezda hrvatskih medija i predstavlja se kao ministar koji želi masovnu modernizaciju hrvatske vojske – rekao je Jovanović.

On smatra da Srbija pre svega treba da vodi računa o sopstvenoj bezbednosti.

– Srbija treba da brine samo o sebi i da poveća prisustvo Vojske Srbije uz granicu sa Hrvatskom, što bi ohladilo usijane glave u Zagrebu – poručio je Jovanović.

Govoreći o ulozi Berlina, on ocenjuje da Nemačka već ekonomski kontroliše veliki deo Balkana i da nema potrebu za direktnim vojnim delovanjem.

Kada je reč o novom sporazumu Zagreba i Skoplja, Jovanović smatra da premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom ovakvi potezi služe kao signal Evropskoj uniji.

– Postoji ogroman pritisak iz Bugarske na Makedoniju. Mickoskom treba politički marketing kako bi pokazao Evropi da je spreman za saradnju sa članicama EU – rekao je on.

Jovanović smatra da Severna Makedonija spoljnopolitički nema mnogo izbora, ali istovremeno ocenjuje da joj savezi sa udaljenim državama neće doneti konkretnu korist.

Kao odgovor na približavanje Skoplja Zagrebu, Jovanović smatra da bi Srbija trebalo da razmotri obustavljanje projekta gasne interkonekcije između dve zemlje.

– To bi poslalo ozbiljan signal Skoplju da ne treba da vuče antisrpske poteze – rekao je on.

Na pitanje da li Berlin pokušava da Zagreb pozicionira kao regionalni centar Balkana, Jovanović ocenjuje da takvu ideju više podržava Vatikan nego sama Nemačka.

– Suština je u tome da se u Nemačkoj već govori o vanrednim izborima i da kancelar Fridrih Merc nema dovoljno spoljnopolitičkog iskustva da bi realizovao ozbiljne projekte tog tipa – naveo je Jovanović.

Komentarišući geopolitičku važnost Balkana, on je ukazao da Berlin može imati ambicije, ali ne i dovoljne kapacitete za njihovu realizaciju.

– Berlin jeste zainteresovan za pravac Berlin–Beograd–Bagdad–Mosul, ali isto tako Francuska ima veliki uticaj na Balkanu, posebno u Bugarskoj i Hrvatskoj – rekao je on.

Govoreći o odnosima SPC i Ruske pravoslavne crkve, Jovanović ocenjuje da su napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu očekivani upravo zbog bliskih veza sa Moskovskom patrijaršijom.

– Vatikan i Berlin imaju različite ciljeve i metode delovanja, ali pritisci na SPC nisu iznenađenje – rekao je on.

Komentarišući savez Poljske i Velike Britanije protiv Rusije, Jovanović ocenjuje da britanski premijer Kir Starmer pokušava da kroz spoljnopolitičke teme skrene pažnju sa unutrašnjih problema.

– Velika Britanija više nema značajne resurse za ozbiljna ulaganja u takve saveze, a stanje britanske armije nije dobro – zaključio je Jovanović.

(RT.rs)