Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, žestoko je kritikovao „studente u blokadi“ i deo opozicionih struktura koje poslednjih meseci pokušavaju da se nametnu kao alternativa aktuelnoj vlasti. Gostujući na N1, Jovanović je otvoreno poručio da ne želi da daje blanko podršku pokretu o kojem, kako kaže, javnost i dalje zna veoma malo.

- Nećemo da podržimo nešto za šta ne znamo šta je, ne znamo ko su ljudi na toj listi, ne znamo koja im je politika, koji su im programi - rekao je Jovanović, jasno stavljajući do znanja da smatra da politička odgovornost podrazumeva transparentnost, jasan plan i konkretne stavove o ključnim državnim pitanjima.

Njegova izjava dodatno je otvorila pitanje koje se sve češće čuje u javnosti – da li „studenti u blokadi“ zaista predstavljaju autentičan građanski pokret ili iza cele priče stoji politička agenda koja se vešto skriva iza parola i protesta. Kritičari ovog pokreta već duže vreme ukazuju na to da se izbegava predstavljanje konkretnog programa, kao i odgovori na važna pitanja koja se tiču budućnosti Srbije.Posebno se ističe činjenica da predstavnici tog pokreta gotovo nikada jasno ne govore o odnosima Srbije sa velikim svetskim silama poput Rusije i Kine, iako su upravo to teme koje direktno utiču na ekonomsku i geopolitičku poziciju države. Mnogi smatraju da izbegavanje takvih odgovora pokazuje političku nedoraslost ili pokušaj da se ne izgubi podrška različitih ideoloških grupa unutar protesta.

Pored toga, deo javnosti negativno reaguje i na izjave pojedinih glasnogovornika pokreta u vezi sa Srebrenicom, smatrajući da se na taj način otvaraju duboke nacionalne podele i dodatno udaljava značajan deo građana od podrške protestima. Upravo zbog toga, prema mišljenju kritičara, pokret nije uspeo da izgradi širu društvenu podršku niti da se profiliše kao ozbiljna politička alternativa.

Jovanovićeva poruka tako je odjeknula kao upozorenje da politička borba ne može da se vodi samo kroz parole, blokade i performanse, već da građani imaju pravo da znaju ko ih predstavlja, kakvu politiku zastupa i kakvu Srbiju želi da gradi u budućnosti.



Blokaderska novinarka: Koga briga za Kosovo?!

Blokaderska novinarka Snežana Čongradin otkrila je da u planu i programu blokadera nema mesta za Kosovo i Metohiju.

Njena poslednja kolumna, koju objavljuje u tajkunskom Danasu, bukvalno i doslovno nosi naziv „Koga briga za Kosovo“. U samom tekstu, koga bi se postideli i najgori ustaški ideolozi, Čongradin savetuje svoje saborce da se okanu Kosova i Metohije i iznosi mantre koje druga Srbije smatra svojim aksiomima, a koje nemaju ni zrnce istine.