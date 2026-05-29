Dok mnogi građani planiraju da vikend provedu na otvorenom, najnovije prognoze pokazuju da će lepo i toplo vreme potrajati još kratko. Već početkom naredne sedmice Srbiju očekuje izraženija promena vremena, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem delu zemlje.

Topao vikend uz temperature do 30 stepeni

Subota će biti pretežno sunčana i veoma topla. Jutarnje temperature kretaće se od 5 do 14 stepeni, dok će tokom dana biti od 26 do 30 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je žuti meteoalarm, objavio je RHMZ.

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata i osoba koje koriste redovnu terapiju. Istovremeno, povećan je i rizik od izbijanja požara na otvorenom.

Tokom večeri i noći na severu zemlje očekuje se postepeno naoblačenje, uz mogućnost kratkotrajne kiše i pojačanog severozapadnog vetra.

U nedelju stižu prvi pljuskovi

Poslednji dan vikenda doneće slično toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama koje će ponovo dostizati oko 30 stepeni.

Ipak, tokom popodneva očekuje se razvoj oblačnosti, pa su u pojedinim delovima Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Zbog mogućih grmljavinskih procesa aktiviran je žuti meteoalarm. Stručnjaci upozoravaju na opasnost od udara groma, kao i na moguće probleme u radu električnih i telekomunikacionih sistema.

Početak juna donosi nestabilno vreme

Najveća promena očekuje se u ponedeljak, 1. juna, kada će vreme postati promenljivo i nestabilno. U mnogim krajevima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, uz temperature od 25 do 29 stepeni.

Lokalno su moguće obilnije padavine, pa meteorolozi upozoravaju da za kratko vreme može pasti veća količina kiše.

Prema prognozama, padavine će najpre zahvatiti sever zemlje, a zatim će se tokom dana širiti ka centralnim, zapadnim i južnim krajevima Srbije.

Najizraženiji pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, kada će pojedini delovi zapadne i južne Srbije biti pod jačim grmljavinskim sistemima.

Kiša i narednih dana

Nestabilno vreme zadržaće se i tokom utorka. U mnogim mestima očekuju se novi pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar, a lokalno su moguće i obilnije padavine.

Prema izgledima vremena, promenljivo vreme sa povremenom kišom nastaviće se i tokom srede i četvrtka.

Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se tek od petka, 5. juna, kada bi padavine trebalo postepeno da oslabe, a sunčani periodi da postanu duži. Takvo vreme moglo bi da se zadrži i tokom narednog vikenda.